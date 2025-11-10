【ＢＳ日テレ】世界的演奏家・上野耕平　まさかのプライベート告白　礼二は手ぐすね引いて…「深掘りしていきたい」

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

11/11（火）よる9時からの放送は、世界的演奏家で大の鉄道好きとしておなじみの上野耕平が登場！今回は夜行列車“尾瀬夜行23:45”で尾瀬へ向かい、朝から大自然を満喫する旅へ向かいます！国の特別天然記念物でもある尾瀬の湿原を散策。奥只見湖では遊覧船に揺られ、思わず演奏の大サービスも。そして、プライベートをめぐるまさかの事実も明らかになり、スタジオの友近、礼二からはツッコミの嵐が…。

■早朝までハードスケジュール

夜の東武浅草駅に静かに溶け込む、上野のサックスの音色。今回の旅は、東武の尾瀬夜行からスタート！深夜から早朝にかけて、かなりのハードスケジュールのようだ。礼二は「3日くらい前からコンディション整えてこの日を迎えないと…」と自信なさげ。スタジオのボヤキもつゆ知らず、エネルギーあふれる上野。「今夜のお宿です」と、車両と並んで顔をものまねして出発の時を待つ。

東京スカイツリーを横目に、すっかり寝静まった街をすり抜けるように進む夜行列車。上野は、実は夜行好きで、演奏会の大阪から帰京する時にもよく利用するとか。ワクワク感からか、一睡もできぬまま最寄りの会津高原尾瀬口に到着。午前3時、まだ暗闇の中だ。駅からは、散策の出発点までバスで2時間。「おかしいくらいのクルマ好きでもあるので…」と、運転席のすぐ横に陣取る。車内では、愛車の話に。まさかの事実が飛び出し、友近、礼二も興味深々。プライベートのいらぬ心配までし始め…。

電車やクルマには詳しいが、ハイキングは超初心者という上野。ベテランハイカーたちに教えを請い、いざ出発！「普段、歩かないんですよ」というが、あまりの気持ち良さに「こりゃ気持ちいいな～」とご機嫌だ。歩いたのは、片道１時間ほどの超初心者コース。尾瀬の絶景に、思わず思いの丈をつぶやく上野。礼二が「若いのに…」とツッコむ。

■観光船クルーズで優雅に演奏

続いて向かうのは、奥只見湖。山々に囲まれた縦長の湖では、遊覧船で水上の旅を楽しむ。「プロが選ぶ水上観光船30選」にも選ばれ、四季それぞれの自然が楽しめる、まさに秘境クルーズだ。風に吹かれながら、「ぼんやりしているだけでもすごく癒やされる」と上野。雰囲気につられて、サックス演奏の大サービスも。

奥只見といえば、その豪快なダムも有名。夜中からまったく食事していなかった上野にとって、待望のランチタイム！ダムといえば…のダムカレーに大はしゃぎする。ここでスタジオの話題は、個性が出そうなダムカレーの食べ方に。友近は妄想を膨らませ…。

旅の疲れを癒やそうと、訪れた宿は、新潟・栃尾又温泉の創業400年を超える超老舗！貸し切りの“万病の湯”で、優雅なひとときを楽しむ上野であったが、友近、礼二ともに印象に刻まれたのはやはり…。礼二は「ロケで一緒になることがあったら深掘りしていきたい」と、共演の日を心待ちにするのであった。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

※素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。