巣鴨のお茶屋さん山年園より、ライチの和紅茶の販売を開始いたしました。深く豊かな茶葉の味わいに、ライチがほんのり感じられる一品です。
静岡の緑茶にライチをブレンド香る和紅茶をティーバッグで
静岡の厳選した緑茶にライチをブレンドした和紅茶。
深く豊かな茶葉の味わいに、ライチがほんのり感じられる一品をいつでもお楽しみいただけるようティーバッグでご用意しました。
可愛らしいパッケージ入りで、ちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。
老舗のお茶屋が選んだ「ライチの和紅茶」を是非ご賞味ください。
日本人の口に合う、話題の国産紅茶
近年、よく耳にするようになった「和紅茶」や「国産紅茶」。
実は明治時代から国産紅茶は生産していましたが、海外からの輸入量が増えたため、生産量は一度、ゼロになりました。
それから1990年ごろから徐々に生産が再開され、今では和紅茶が注目されるようになりました。
緑茶と同じような環境で育つため、外国産の紅茶とは違う、優しい味わいやほのかな甘みがあるのが特長です。
ティーバッグだから簡単ホットでもアイスでも楽しめます
ティーバッグタイプなので、お湯を注いで簡単に作ることが出来ます。
お召し上がり方
ティーカップに少しだけお湯を注ぎ、カップを回しながら温めます。
温めに使ったお湯を捨て、沸騰したお湯をカップに注ぎ、ティーバッグを入れます。
ソーサーやラップなどで蓋をし、1分程度蒸らします。
蒸らし終わったら、ティーバッグを少しだけ揺らしてから取り出します。
ライチの和紅茶 10g(2g×5パック) 1,280円～
ライチの和紅茶 10g(2g×5パック) 1,280円～
巣鴨のお茶屋さん 山年園について
巣鴨のお茶屋さん山年園（読み方：やまねえん）は、巣鴨とげぬき地蔵通り門前仲見世にあり、60年余りの間、参拝のお客様にご愛顧頂いております。巣鴨でおばあちゃんの味覚で鍛えられ、選びぬかれた「こだわりのお茶」「健康茶・健康食品」「おやつ・お茶うけ」を販売しております。ゆったりとした巣鴨の雰囲気、下町の良さを添えて、皆様のお茶の間に届けさせていただければ幸いです。
