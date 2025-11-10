阿蘇市の乗馬クラブを特集した「FAN′s vol.6」が発行されました。

株式会社サンカクキカク

2025年10月、株式会社サンカクキカク（本社：福岡県久留米市、代表取締役：宇佐川 桂吾）が展開する 店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』が、「FAN's vol.6」を発行しました。

「FAN's」では、『ふるさとズ』を積極的に活用されている事業者さまのお声をご紹介しています。インタビューでは、事業者さまの地域やお客さまへの想いを知ることができ、『ふるさとズ』を通じて“ファンとつながる”を実現していくストーリーが描かれています。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

エル・パティオ牧場

阿蘇の四季折々の表情を感じながら、お過ごし出来るアクティビティリゾート施設です。

広大な草原に広がる自然と、人懐っこい犬や馬たちが出迎えてくれます。

大自然を満喫しながらの乗馬や、阿蘇の美しく澄んだ星空を見ることの出来る宿泊施設など、特別で身も心もリラックスした時間を過ごすことが出来ます。

店舗ページ：https://furusatos.com/aso/shops/130

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

夢☆大地グリーンバレー

阿蘇山と九重連山を一望できる標高850mの北外輪山に位置し、日本有数を誇るその敷地面積の広さは実に東京ドーム33個分にも相当します。

優しく穏やかな馬たちに乗り草原に出かける外乗では初心者の方でも安心して大自然を満喫できます。

店舗ページ：https://furusatos.com/aso/shops/143

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【FAN's特設サイト】

↓これまでに発行したFAN'sをご覧いただけます。ぜひご覧ください。

https://fans.furusatos.com/

【ふるさとズTOPページ】

https://furusatos.com/

店舗のファンをマチのファンに - マチ・店舗・寄附者をつなぐ三方よしの仕組み

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

現在、全国50自治体、約340のお店や施設でご利用いただいております。

ビジネスモデル特許取得

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

「ふるさとズ」はビジネスモデル登録特許（特許第7282417号）。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033 福岡県久留米市天神町1－1 米城ビルディング10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp