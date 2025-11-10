フィシルコム、建築DX推進のパラダイム社と業務提携を締結

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（https://www.ficilcom.jp）は、建築業界のデジタル変革（DX）を推進する株式会社パラダイム（https://www.paradygm.jp）と、建築DX領域における業務提携を締結しました。

本提携は、「建設業界2024年問題」への対応と、業界全体の生産性向上を目指す取り組みの一環として行われるものです。

本文

建設業界では、時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」や人材不足への対応が喫緊の課題となっています。このような環境変化の中で、現場の効率化や業務の標準化、デジタル技術の活用による生産性向上が求められています。

フィシルコムとパラダイムは、それぞれが持つ強みと知見を活かし、業界の持続的発展を支えるための協働体制を構築します。両社は、建築DXの推進を通じて、よりスマートで働きやすい建設業界の実現を目指してまいります。

今後の展望

今後は、共同での取り組みを通じて、建設業界におけるデジタル化の推進、情報連携の強化、そして新たな価値創出の場を広げていきます。

また、産官学連携や地域との協働も視野に入れ、建設分野における社会的課題の解決にも貢献していきます。

会社概要

■ フィシルコム株式会社

所在地：東京都中央区

事業内容：業務SaaS、システム開発

URL：https://www.ficilcom.jp

■ 株式会社パラダイム

所在地：東京都千代田区

事業内容：建築DX推進、BIM関連事業、建築設備設計

URL：https://www.paradygm.jp