¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Ï¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¤Î³ÈÄ¥¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½²ÄÇ½¤Ë
¡ÖXsolla Gold¡×¤Î³ÈÄ¥¡¢¡ÖXsolla Pay ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥Èー¥¯¥ó¡×¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¼è°ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅý¹ç¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Î¥íー¥ó¥Á¡¢À®Ä¹¡¢¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¡¦¥³¥Þー¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ÎÈËË»´ü¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ò³È½¼¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è°ú·ï¿ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¡¢¼è°ú»þ¤ÎËà»¤¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥êー¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§https://www.businesswire.com/news/home/20251106466878/ja/
(Graphic: Xsolla)
¥²ー¥à¶È³¦¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢¾¦¼è°ú¡¦Êó½·¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÊñ³çÅª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥½ー¥éÆÈ¼«¤Î·èºÑ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢Xsolla Gold ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡ÊÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤ª¤è¤ÓXsolla Pay ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢³«È¯¼Ô¤È¥²ー¥ÞーÁÐÊý¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¶È³¦µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥Èー¥¯¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¾µÇ§Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ÎÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥½ー¥éÆÈ¼«¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§
¡¡¡¦Xsolla Gold¡§
¡¡¡¡◦¥¨¥¯¥½ー¥é¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥²ー¥àÍÑ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡ÖXsolla Gold¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î10,000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥²ー¥à¤ä¥²ー¥àÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ£¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤¬¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ê¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡ ◦ ¤Þ¤¿¡¢Xsolla Gold¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇUSD¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏÄÌ²ß¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê´¹»»¤ËÂÐ±þ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤É¤Î¹ñ¡¦ÄÌ²ß¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Xsolla Pay ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡§¥¨¥¯¥½ー¥é¤Î¹âÂ®·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖXsolla Pay¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥óÃæ¤Î¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ù½Ð¤È¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¹ØÆþÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è°ú¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢Ê¿¶Ñ¼è°ú³Û¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥Èー¥¯¥ó¡§Visa¤ª¤è¤ÓMastercard¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°¹¹¿·¥Èー¥¯¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¤Î¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÀµ¼è°ú¤òºÇÂç30¡óºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾µÇ§Î¨¤Ï3～7¡ó¸þ¾å¤·¡¢¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤äºÆÈ¯¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄê´ü²Ý¶â¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î³×¿·¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥²ー¥à¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë·èºÑ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¼ÒÄ¹¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«¼Ò¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ðÈ×¤ò½êÍ¤·¡¢³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¼è°ú¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢¼«¼Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥²ー¥à¾¦¼è°ú¤ò¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥²ー¥Þー¤ò¼æ¤¤Ä¤±Â³¤±¤ëÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥½ー¥é¤ÎÆÈ¼«·èºÑ¼êÃÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§xsolla.pro/RNPM25
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥Þー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤«¤éAAA¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥¨¥¯¥½ー¥é¤ÈÄó·È¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÇÛ¿®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ïµ¡²ñ¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÃÖ¤¯¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢µÏ¿¾å¤ÎÈÎÇä¼Ô¡ÊMerchant of Record¡Ë¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,500¼Ò°Ê¾å¤Î¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥êー¥Á¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ý±×·ÐÏ©¤ÈÀ®¸ù¤ÎÊýË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥²ー¥àÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êxsolla.com¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20251106466878/ja/
Contacts
Media Contact
Derrick Stembridge
Vice President of Global Public Relations, Xsolla
d.stembridge@xsolla.com
Source: Xsolla