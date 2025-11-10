RSPO¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»²²è¤Èµ»½ÑÆ³Æþ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Ø¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤«¤éÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎºÆÀ¸¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡ÊRSPO¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥àÌý»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë, 2025Ç¯11·î7Æü /PRNewswire/ -- ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡ÊRSPO¡Ë¡×¼çºÅ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤ÎÇ¯¼¡±ßÂî²ñµÄ¡ÊRT2025¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÉÊ¼Á¡¢À¸»ºÀ¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Îµ»½ÑÅª¤ª¤è¤Ó²Ê³ØÅª¥Äー¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÎÍÑ¤òµá¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤½¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÀøºßÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Î¸øÊ¿À¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ë¡µ¬À©¤äÃÏÀ¯³ØÅª¤Êº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¤âËÇ°×¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RSPO CEO Joseph D'Cruz giving the opening remarks at RT2025
¥Þ¥ìー¥·¥¢²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÀ¸Êª¡¦ÇÀ¶È¡¦´Ä¶²Ê³ØÉôÌç½êÄ¹¤Ç¤¢¤ëRavigadevi Sambanthamurthi»á¤Ï¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ë²Ê³ØÅª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Ê³Ø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ï»ÒÉÊ¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëDNA¸¡ºº¤«¤é½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÍøÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡× ²¦Î©¶¨²ñ¥Õ¥§¥íー¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±»á¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÅý°ìÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¬½½Ê¬¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥àÌý¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯´Ö¤½¤ì¤¾¤ìÌó60²¯¥É¥ë¤ª¤è¤Ó10²¯¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ¤µÄ¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Î»²²è¤¬Ãæ¿´Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¥Ñー¥àÌýÇÀ±àÌÌÀÑ¤ÎÌó40%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¡¢ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ»Ô¾ì¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¸þ¤±Í»»ñ¼ûÍ×¤Î¸ºÂ®¡¢³«È¯»ñ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜÍ½»»¤Îºï¸º¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëËÇ°×´Ø·¸¤Îº®Íð¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Ï¡¢RSPOÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢¤½¤Î¸¥¿È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈRSPO¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëJoseph D'Cruz»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï»Ù±ç¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦½Å¤¤ÉéÃ´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤ÎÈà¤é¤Î»²²è¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡×
Âçµ¬ÌÏÀ¸»º¼Ô¤«¤é²¼Î®»ö¶È¼Ô¡¢¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶ÅªNGO¡¢Ç§¾Úµ¡´Ø¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢RSPOÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿ÆÈÎ©¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¡ÊISH¡Ë¤¬¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£µÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬Ã´¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤¬¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê»²²è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥Ú¥ëー¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥°¥ëー¥×Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya¡ÊAPROMAN¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëPedro Seijas Cárdenas»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÅÚÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÆÀ¤¿°ì¤Ä¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤¬²ñµÄ¼¼¤ÎÃæ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃÏ¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¡¢´õË¾¤ò°é¤à¿Í¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
2024Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¹ç·×28Ëü4,188·ï¤ÎÆÈÎ©¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊÁí³Û650Ëü¥É¥ëÁêÅö¡Ë¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢116¤ÎRSPOÇ§¾ÚÆÈÎ©¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥°¥ëー¥×¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢Á´¹ñ¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¶¨²ñ¡ÊNASH¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊASB¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓRSPO¤Î»°¼Ô´Ö¤Ç¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ð½ñ¡ÊMoU¡Ë¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§¾Ú¤Î³ÈÂç¡¢ÊÝÁ´¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯±Æ¶Á
²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡¢RSPOÇ§¾Ú¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ï¥µ¥ó¥È¥á¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ú¤ª¤è¤Ó¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñー¥àÌýÇÀ±à¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Ï24¤«¹ñ¤Ç¹ç·×510Ëü¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£RSPOÇ§¾Ú¤Î²¼¤ÇÊÝÁ´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌÀÑ¤ÏÁí·×42Ëü5,597¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Êha¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Î17ÇÜ¤Î¹¤µ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2Ëü9,469¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î²ÏÈÊÊÝ¸î¶è¤âÊÝÁ´ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D'Cruz»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÎ¹Ï©¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤Ïº£¡¢Ã±¤ËÇ§¾Ú½ñ¤äÇ§¾Ú¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¿ô¤ÇÀ®²Ì¤òÂ¬¤ëÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¯¿Ù¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¿¹ÎÓ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÆÀ¤¿ÇÀ²È¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤âÀ®¸ù¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ñ³Ê¤ä¸ª½ñ¤¤ò½Å»ë¤¹¤ë·ÐºÑ¤«¤é¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤È¼Â¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¯±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Æîµþ¹È»³¿¹ÎÓÆ°Êª±à¤ÈRSPO´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿³Ð½ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢RT2025¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÏÈÏÅª¤Ë¼¨¤·¤¿²ñ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£RSPO¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢PT Dharma Satya Nusantara¡ÊÊÝÁ´¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÉôÌç¡Ë¡¢Perkumpulan Petani Mitra Harapan¡Ê¾®µ¬ÌÏÇÀ²ÈÉôÌç¡Ë¡¢Lestari Capital¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¡Ë¡¢Wild Asia Group Scheme¡Ê¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤È¯¿®ÉôÌç¡Ë¡¢AAA Oils & Fats¡Ê¶¦ÍÀÕÇ¤ÉôÌç¡Ë¤Î5ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¹×¸¥¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
RSPO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡ÊRSPO¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥àÌý¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿RSPO¤Ï¡¢¥Ñー¥àÌý¤Î²ÁÃÍÏ¢º¿Á´ÂÎ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤ò·ë½¸¤·¤¿Â¿Íø±×´Ø·¸¼Ô¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ï¥ª¥¤¥ë¥Ñー¥àÀ¸»º¼Ô¡¢¥Ñー¥àÌý¤Î²Ã¹©¶È¼Ô¤ä¾¦¼Ò¡¢¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¡¢¾®Çä¶È¼Ô¡¢¶ä¹Ô¤äÅê»ñ²È¡¢´Ä¶ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ä¼«Á³ÊÝ¸îNGO¡¢¼Ò²ñÅª¤Þ¤¿¤Ï³«È¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëNGO¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÊÅ¸¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢RSPO¤Ï¥Ñー¥àÌý¤ÎÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Î²¸·Ã¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÍø±×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÊÅ¸¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï¶¨ÎÏ¤Î¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¿®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÏÇ§¾Ú´ð½à¤òÄê¤á¤Þ¤¹¡£
RSPO¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò¤Ë¹ñºÝÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËËÜÉô¤ò¡¢¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
