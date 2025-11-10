ソフトジェルカプセル市場は力強い成長を遂げる:2024年の12億8,000万米ドルから2032年までに20億7,000万米ドルに6.17%のCAGRで成長 - SNS Insider
ソフトジェルカプセルの世界市場は、医薬品、栄養補助食品、栄養補助食品分野における送達形態の改善に対する消費者の需要の高まりにより、持続的な成長段階に入っています。最新の調査によると、ソフトジェルカプセル市場は2024年に12億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年から2032年）にわたって約6.17%の年間平均成長率（CAGR）を反映して、2032年までに約20億7,000万米ドルに達すると予測されています。
市場概況
ソフトジェルカプセルは、オイルや液体製剤をカプセル化し、生物学的利用能を向上させ、便利で飲みやすい形式を提供する能力のおかげで、好ましい剤形として注目を集め続けています。消費者が予防的な健康、ウェルネス、個別化された栄養にますます注目する中、メーカーや受託製造組織 （CMO） は生産能力を拡大し、シェル素材と充填配合を中心に革新を進めています。
医薬品および栄養補助食品の送達システムのより広い文脈の中で、ソフトジェルは有意義なニッチ市場を開拓しつつあります:ソフトジェルは、ハードカプセル、錠剤、その他の薬物送達形式との競争に直面していますが、特に脂溶性成分に対する独特の利点により、ソフトジェルは魅力的な形式となっています。「クリーンラベル」、ビーガン/ベジタリアン配合、持続可能性への移行により、非動物性ソフトジェルシェルや代替シェルポリマーへの関心がさらに加速しています。
セグメンテーション分析
タイプ別
ゼラチンベースの（動物由来）ソフトジェルカプセルは2024年も引き続き支配的であり、総シェアの60%以上を占めました。これは、ゼラチンシェルの成熟した製造基盤、規制の親しみやすさ、コスト効率を反映しています。
非動物性ソフトジェル （HPMC、プルラン、カラギーナンなど） は、最も速い速度で成長すると予測されています。ビーガン、ベジタリアン、宗教に準拠した製品（ハラール/コーシャなど）に対する消費者の需要の高まりが、この傾向を後押ししています。
供給源の種類（動物と非動物）は、殻の材料や最終用途と交差します:動物由来のゼラチンは依然として確立されたサプライチェーンの恩恵を受けていますが、非動物性の殻はプレミアムウェルネスおよび栄養補助食品セグメントでの使用が増えています。
アプリケーション別:
2024 年には、ビタミンおよび栄養補助食品セグメントが用途をリードし、市場の約 32.3% を獲得しました。このリーダーシップは、ソフトジェルが脂溶性ビタミン（ビタミンD、オメガ3など）を簡単に提供できることと、予防的健康への採用が進んでいることに由来しています。
健康補助食品セグメントは、最も急速に成長しているアプリケーションカテゴリです。ホリスティックなウェルネスを受け入れる消費者が増えるにつれ、長寿命フォーミュラ、ハーブ抽出物、毎日の健康サポートサプリメントがソフトジェル形式で提供されることが増えています。利便性と吸収力の向上の組み合わせが、この上昇の鍵となります。
投与経路および疾患の種類別
ソフトジェルカプセル市場の中心的な焦点は経口投与経路であるが（その実用性と患者の親しみやすさから歴史的に大きなシェアを占めていた）、特殊な送達と新しい充填材料の新たなトレンドにより、ソフトジェルは特定の治療カテゴリーを標的とすることができる。ホルモン補充療法、成長ホルモン治療、その他のハイエンド治療薬の市場は、たとえ数量が少ないとしても、このフォーマットの多用途性を強調しています。
