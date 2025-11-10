NSJAPAN、元銀だこCFOを戦略顧問に招聘し成長体制を強化
営業研修×SaaSの第二ステージへ。資本政策・財務管理・法務労務を一体強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332876&id=bodyimage1】
東京都千代田区、2025年11月1日 - 法人向け営業研修SaaS事業および新規事業支援を展開する株式会社NSJAPAN（代表取締役：内藤 脩平）は、事業の成長フェーズ転換に合わせた経営管理体制の強化策として、元上場企業CFOの畔上 淳氏を外部顧問（CFO）に起用したことを発表いたします。畔上氏の豊富な実績に裏打ちされた専門知見を戦略執行の「手段」と位置付け、資本政策から財務管理、法務・労務に至るまで経営基盤を底上げすることで、NSJAPANは本格的に次のステージへ踏み出し、人材への投資による非連続成長戦略を加速させる狙いです。
■ 成長フェーズの転換
事業拡大とフェーズ転換の局面：NSJAPANは2023年の創業以来、中小・ベンチャー企業向けに営業研修や新規事業支援サービスを提供し着実に成長してきました。2025年7月には研修コンテンツとSaaSを融合した新サービス『Sales Knowledge Lab』をリリースし、研修コンテンツのサブスクリプション提供契約社数を拡大するとともに蓄積ノウハウを活かした継続支援型の新規事業支援サービスの展開を進めています。このようにモデル転換と事業領域の拡大により、同社は成長の第二ステージに突入しました。
人的資本経営の潮流と経営管理強化の必要性：近年、生成AI時代においても「人間力」や「対話力」といったヒューマンスキルの重要性が再認識され、従業員を資本と捉える人的資本経営への転換が求められています。NSJAPANも「人の力で強くする」という自社理念のもと、この潮流に合わせた組織力強化を図っています。事業規模拡大に伴い取引や予算管理が複雑化する中、さらなる成長に向けて経営管理基盤の整備やバックオフィス業務の高度化が急務となっていました。このタイミングで社外CFOを迎え入れることは、財務のプロ人材を柔軟に活用して経営管理体制を強化し、持続的成長を支える狙いがあります。
■ 畔上氏起用の理由
経営管理全般の専門性強化：外部CFO起用により、資金調達戦略の立案から財務データの分析・管理、税務対応や法務・労務といった管理部門全般にわたる体制強化を図ります。CFOは経理・財務のみならず、人事・総務・労務・法務など管理部門全体を統括し、業務効率化やコスト管理、コンプライアンス強化を担うポジションです。畔上氏の参画で資本政策の策定（最適な資金調達手段の検討）や財務ガバナンスの徹底といったCFO本来の役割を社外から補完し、経営陣の意思決定を財務面から支える体制を整えます。
豊富な実績による信頼性の担保：畔上氏は上場企業CFOや経営管理責任者として数々の実績を持ち、その経験値が「手段としての信頼性」をもたらします。特に、同氏は健康食品ECのケンコーコム株式会社でCFOを務めた後、株式会社ホットランド（たこ焼きチェーン「銀だこ」運営）では経営管理本部長として財務・法務・IT部門を統括し、コールドストーン・クリーマリーなどの買収を主導、2014年9月のホットランド東証マザーズ上場に大きく貢献した実績があります。豊富な知見と実行力を持つ人物を迎えることで、NSJAPANの経営判断に対する社内外の信頼性が一段と高まると判断しました。
■ 想定される効果
資本戦略の高度化と資金調達力向上：畔上氏のリードにより、中長期の資本政策を精緻化します。株式発行や融資など最適な資金調達手段の検討と実行を通じ、今後必要となる成長資金の円滑な確保が期待されます。将来的な大型資金調達やIPOを視野に入れた準備が加速し、企業価値向上に直結する財務戦略を展開できます。
