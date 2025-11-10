Michter¡ìs¡¢20Ç¯½ÏÀ®¥Ðー¥Ü¥ó¤òÈ¯Çä
¥ë¥¤¥Ó¥ë¡Ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¡Ë, 2025Ç¯11·î7Æü /PRNewswire/ -- Michter's¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤Ç¤¢¤ëDan McKee»á¤È¡¢½ÏÀ®ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤ÎAndrea Wilson»á¤Ï¡¢¡ÖMichter's 20Ç¯Êª¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¦¥¹¥È¥ìー¥È¡¦¥Ðー¥Ü¥ó¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´õ¾¯¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î½Ð²Ù¤Ï¡¢12·î1Æü¤è¤ê¥Ðー¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¾®ÇäÅ¹¸þ¤±¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Michter's¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3¤«·î¸å¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8·î¡¢Drinks International»ï¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î2025Ç¯ÈÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿°ûÎÁ¶È³¦´Ø·¸¼Ô100Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¿³ººÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¥¤¥äー¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀìÌç²È¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¤Ê¾øÎ±½ê¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¡Î§¾å¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤Ï¿·ÉÊ¤ÎÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÃ®¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢É÷Ì£¡¢¿§¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥ªー¥¯¤ÎÆÃÀ¤¬¤è¤êÁá¤¯¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë°Ü¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿·ÉÊ¤ÎÃ®¤Ç20Ç¯´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ý½Ñ¤È²Ê³Ø¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¡¹¤ÏÅö¼Ò¤ÎÀ½Â¤¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë½ÏÎ¸¤ÈÀ¿¼Â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Michter's¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëJoseph J. Magliocco»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÏÀ®¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ï¡¢Ã®¤Î´ÉÍý¤È¸·Ì©¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿ÃùÂ¢´Ä¶¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Michter's¤Î½ÏÀ®ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëAndrea Wilson»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wilson»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¤òÈþ¤·¤¯½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Michter's¤Î20Ç¯Êª¥Ðー¥Ü¥ó¤Ï¡¢¥ªー¥¯Ã®¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥Ë¥é¡¢¥È¥Õ¥£ー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ò¿¼¤á¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤ËÊ£»¨¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ò¼¨¤¹ÌÏÈÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê½ÏÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Èþ¤·¤¯»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ðー¥Ü¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¤Î2025Ç¯È¯Çä¤Î¥×¥ëー¥Õ¤Ï114.2¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô57.1% ABV¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï750ml¥Ü¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1,200¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½Â¤¥Áー¥à¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯Çä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã®¤òÂî±Û¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ÈÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤ÎDan McKee»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Michter's¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Î¥·¥Ö¥êーÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¼ç¾øÎ±½ê¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤ÎÂ¾¤Î2¤«½ê¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢205¥¨ー¥«ー¤ÎÉßÃÏ¤Ç¼«¼ÒºÏÇÝ¤Î¹òÊª¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ëFort Nelson¥Ó¥ë¤ËÂè2¾øÎ±½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¥Ó¥ë¡¦¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Î¸þ¤«¤¤¡¢FrazierÇîÊª´Û¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¡¢¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥á¥¤¥ó¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëMichter's Fort Nelson¾øÎ±½ê¤Ï¡¢Michter's Pennsylvania¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥È¡¦¥¹¥Á¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò»î°û¤Ç¤¤ë¶µ°é¥Ä¥¢ー¤ä¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÎò»Ë²È¤Ç¤¢¤ëDavid Wondrich»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëThe Bar at Fort Nelson¡Ê¥¶¡¦¥Ðー¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©ー¥È¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Michter's¤Ë¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ë¤«¤ÇÄ¹¤¤ÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Michter's¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¡¢¥é¥¤¡¢¥µ¥ïー¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¸ÂÄêÀ¸»ºÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Michter's¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢michters.com¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Instagram¡¢Facebook¡¢X¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
