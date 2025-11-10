Âè26²ó¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤¬¥ê¥ä¥É¤Ç³«Ëë
¡¡¡¦¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Ï¡¢ÁÏÀß50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤¬½¸·ë¤·¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Æ¥£ー¥Ö´Ñ¸÷Âç¿Ã ¡§¡Ö´Ñ¸÷¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¸ÛÍÑ¤ÈGDP¤ÎÁÏ½Ð¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¦¥º¥é¥Ö¡¦¥Ý¥í¥ê¥«¥·¥å¥Ó¥ê¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø»öÌ³¶ÉÄ¹¡§¡Ö¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷¥êー¥Àー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢º£¸å¤ÎµÄÂê¤òÄê¤á¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤ÇÊñ³çÅª¤Ê´Ñ¸÷¥»¥¯¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤³¥ê¥ä¥É¤«¤é¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ê¥ä¥É--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- Âè26²ó¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤¬¥ê¥ä¥É¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÑ´ß¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊGCC¡ËÃÏ°è¤Ç½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÁí²ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤ÎÁÏÀß¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÌÁ¹ñ¤«¤éÌó160¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬»²²Ã¤·¡¢´Ñ¸÷Âç¿Ã¤äÀ¯ÉÜ¹â´±¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ÎÂåÉ½¤¬¡ÖAI¤¬¤â¤¿¤é¤¹´Ñ¸÷ーÌ¤Íè¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
26th UN Tourism General Assembly Kicks Off in Riyadh
ËÜÁí²ñ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷¾Ê¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÌÊÌ©¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñºÝÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµîÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤ÏÎ¹¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÐºÑÅªµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Î¿ä¿Ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¶È¤¬µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿ë¤²¡¢¿Í¡¹¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Í½Ìó¤·¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤ÎÁí²ñ¤Ç¤ÏAI¤¬¸ÛÍÑ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç¿Í¤ÈÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï4¤Ä¤ÎÁ´ÂÎ²ñ¹ç¡¢7¤Ä¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ô¤Î²ñ¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¼¹¹ÔÍý»ö²ñ¤ÎÂè124²ó¤ª¤è¤ÓÂè125²ó²ñ¹ç¡ÊÆ±µ¡´Ø¤ÎºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£µÄÂê¤Ï¡¢AI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤¬´Ñ¸÷¶È¤Î»ýÂ³Åª¤«¤ÄÊñÀÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Æ¥£ー¥Ö´Ñ¸÷Âç¿Ã¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Î50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤ò½Ë¤¦Âè26²ó¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê½µ¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ñ¸÷¤ÏÈË±É¤ÈÁê¸ßÍý²ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹À¤³¦¤ÇºÇ¤âÎÏ¶¯¤¤¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò»Ù¤¨¡¢Ê¸²½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡Ù¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀ®Ä¹¤¬µ¡²ñ¤ÈÊñÀÝÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¥º¥é¥Ö¡¦¥Ý¥í¥ê¥«¥·¥å¥Ó¥ê¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥êー¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¶È¤Î¾Íè¤ÎµÄÂê¤òÄê¤á¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤òÃÛ¤¯¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ôÆü´Ö¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ç³èÎÏ¤¢¤ë²ÃÌÁÃÄÂÎ¤Î²ñ¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÁí²ñ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥ä¥É¤Ï´Ñ¸÷¤ÎÎÏ――ÊÑ³×¡¢¶áÂå²½¡¢¤½¤·¤Æµ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ――¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Ê¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥ä¥É¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î²ñ¾ì¤È³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÇÀ¤³¦¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤ÈÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Âè26²óÁí²ñ¤Î³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À®Ä¹¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢µ¡´Ø¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤ä¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ä¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø½é¤ÎÃæÅìÃÏ°è»öÌ³½ê¤Î³«Àß¤ä¡¢2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼¹¹ÔÍý»ö²ñµÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î2´üÏ¢Â³½¢Ç¤¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷¾Ê¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑÂ¿ÍÍ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÀ¯ºö¤Èµ¬À©¤ÎºöÄê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡¦Ã¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ñ¸÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£160¤Î²ÃÌÁ¹ñ¡¢6¤Î½à²ÃÌÁ¹ñ¡¢500¤òÄ¶¤¨¤ë»¿½õ²ñ°÷¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´Ñ¸÷¤ò·ÐºÑÀ®Ä¹¡¦ÊñÀÝÅªÈ¯Å¸¡¦´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´ØÁí²ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Î¼çÍ×¤Ê°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Í½»»¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³·×²è¤Î¾µÇ§¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4Ç¯¤´¤È¤Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÁª½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Áí²ñ¤Ï¡¢Àµ²ÃÌÁ¹ñ¤ª¤è¤Ó½à²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¿½õ²ñ°÷¤äÂ¾¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¼Ô¤â¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
