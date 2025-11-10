UPL¡¢COP30¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#AFarmerCan¡×¤ò³«»Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÁÊ¤¨¤ë
~ µ¤¸õÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´¤ËÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ò¿ø¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¹ÔÆ°´µ¯
¥Þ¥¤¥¯¥í¥µ¥¤¥È¡§ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Çµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÀ¤³¦20Ì¾¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ò¤´¾Ò²ð
DVC¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤ò¸«¤ë
¥í¥ó¥É¥ó¡¢, 2025Ç¯11·î7Æü /PRNewswire/ -- »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëUPL¤ÏËÜÆü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ù¥ì¥ó¤Ç2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè30²ó¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#AFarmerCan - The hero you don't know you need¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Òー¥íー¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ò¡Öµ¤¸õ¤Î¥Òー¥íー¡×¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¡¢À¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î¶¯¿ÙÀ¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤é¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
UPL honours farmers leading climate action across the world with #AFarmerCan campaign
UPL¤Ï140¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¹¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¾¦¶ÈÇÀ²È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤È¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢UPL¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é20Ì¾¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¸·Áª¤·¡¢ÇÀ¶È¤¬²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ëºï¸º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¡¢ÅÚ¾í·òÁ´À¤ÎºÆÀ¸¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝ¸î¤È¤¤¤¦¡¢COP30¤Ë¤ª¤±¤ëUPL¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ³¤¯5¤Ä¤ÎÃì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UPL¤Î#AFarmerCan¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ï¡¢À¯ºö¤ÏÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤Ù¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î»ý¤Ä¶¯¤µ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ³×¿·À¤òÇ§¼±¤·¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
UPL¤ÏÆ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î4ËÜÃì¤«¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÙÊ§¤¤¡ÊPay¡Ë¡§µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀË¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÊÝ¸î¡ÊProtect¡Ë¡§¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¤äÊÝ¸±¤òÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Ä´Ã£¡ÊProcure¡Ë¡§Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»ºÊª¤ò¸øÅª»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Â¥¿Ê¡ÊPromote¡Ë¡§ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¡¢ÅÚ¾í·òÁ´À¥Çー¥¿¡¢ÃÎ¼±¸¦½¤¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UPL¤Î²ñÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¤Ç¤¢¤ëJai Shroff»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö#AFarmerCan¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Øµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î¶¯¿ÙÀ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÈª¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç³×¿·¤·¡¢Å¬±þ¤·¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Î¹×¸¥¤ÏÀ¤³¦¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢³Æ¼ïµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢Èà¤é¤ò»Ù±ç¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
UPL¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ª¤è¤Ó¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¹â¤¤²°³°¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈË×Æþ·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë360¡ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ì¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹ÁÆâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¡¢1,000Âæ°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥¯¥·ー¡¢200Âæ¤Î¥Ð¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¼ÂÂÎ¸³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤òµ¤¸õ¤Î¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯´¶Æ°Åª¤Ê±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UPL¤Ï¡¢¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌó¡ÊUNFCCC¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¸ø¼°¸ò¾Ä¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëCOP30¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¾ー¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMió¡×¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¹¥Þー¥È¡¦¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÇÓ½ÐÎÌ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎCO₂¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢UPL¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀ¶È¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Êµ¤¸õÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢UPL¤Ï²ñµÄ¤Î¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ÈÍÑ¸¢¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UPL¤Ï¡¢Embrapa¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÇÀ¶È¸¦µæ¸ø¼Ò¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¢¥°¥ê¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎAgrosphere¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢COP30¤Ë¤ª¤±¤ëUPL¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë5¤Ä¤ÎÃì¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£UPL¤Ï¡ÖPlaneta Campo Forum¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÄã¥á¥¿¥óÇÓ½Ð·¿°ðºî¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÎã¸¦µæ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö#AFarmerCan¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢UPL¤ÏÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤òµ¤¸õ¤Î¥Òー¥íー¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê·òÁ´¤ÊÃÏµå¤Î¼é¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î·ÁÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UPL¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢140¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë43¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È57¤Î¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë»ÜÀß¤òÍ¤·¡¢15,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÅÐÏ¿À½ÉÊ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UPL Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UPL Ltd.¡ÊNSE: UPL¡Ë¡ÊBSE: 512070¡Ë¡ÊLSE GDR: UPLL¡Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È¿©ÉÊ¥Ð¥ê¥åー¡¦¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶ÈÀ½ÉÊ¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£UPL Ltd.¤Ï¡¢Ç¯´Ö¼ý±×¤¬50²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÇÀ¶È´ØÏ¢´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢140¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UPL Ltd.¤Ï¡¢UPL Corporation Ltd.¡ÊUPL Corp¡Ë¡¢UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd.¡ÊUPL SAS¡Ë¡¢Advanta Enterprises Ltd.¡¢¤ª¤è¤ÓSuperform Chemistries Ltd.¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÀìÌç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¶¦¤Ë¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡ÊReimagining Sustainability¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.upl-ltd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡§ https://mma.prnasia.com/media2/2815888/UPL_AFarmerCan_campaign.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com