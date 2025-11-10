ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¡～¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¡ßHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱ ºÒ³²»þÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë～
(º¸¤«¤é)¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ¥°¥ëー¥×Ä¹ ·ó È¯Ãí¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ À¾²¬ ÆÆ¤µ¤ó¡¢
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ÉôÄ¹ ²¼¹¾ ¼é¤µ¤ó¡¢
Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱ ±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô Î®ÄÌÀïÎ¬Éô ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー ¸÷²¬ ¹ÌÂÀÏºÍÍ¡¢
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ´ÉÍýËÜÉô SCMÉô ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×Ä¹ ËÜÂ¼ Í´µª¤µ¤ó
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¡¦ÂæÉ÷¡¦¹ë±«¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò¡Ö60～90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡×¢¨1¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±çÂÎÀ©¤ò¡¢Ê¿»þ¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤ÈHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¤ª¤è¤ÓÊª»ñ¤Î½¸ÀÑ¾ì½êÅù¤Ë¿×Â®¤«¤Ä±ß³ê¤Ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨ÄêÄù·ë¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ÉôÄ¹ ²¼¹¾ ¼é¤µ¤ó¤ÈHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱ ±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô Î®ÄÌÀïÎ¬Éô ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー ¸÷²¬ ¹ÌÂÀÏºÍÍ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1. 2025Ç¯9·î26ÆüÈ¯É½¡¡ÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ
Æî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ÎÄ¹´üÉ¾²Á¡ÊÂèÆóÈÇ°ìÉô²þÄû¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ( https://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/nankai_3.pdf )
¤´»²¹Í¡§¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎºÒ³²»þÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ( https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/ir_material15/253903/00.pdf )
Àè¿ÊÅª¤Ê¶¨ÄêÄù·ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥êー¥ÀーÃ£
¡Ö°åÌôÉÊ²·¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¶¨ÄêÄù·ë¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤Ø¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô¤Ë¤Æ6Ç¯´Ö¡¢¤ª¼è°ú¥áー¥«ーÍÍ¤ÎÂÐ±þÁë¸ý¤òÃ´Åö¤·¡¢ÈÎÇäÀè¤È»ÅÆþÀè¤ÎÎ¾Êý¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼è°ú¥áー¥«ーÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿±Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤«¤éÁ´¼Ò¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤äÀ¸³è´ØÏ¢ÍÑÉÊÅù¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°ÆÎÏ¤ä¼Â¹ÔÎÏ¤òËá¤¡¢¼ÒÆâ³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÄ´À°ÎÏ¤Ê¤É¤òÇÝ¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¾¦ÉÊÀïÎ¬ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ç¤Ï¿ä¿ÊÌò¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ÉôÄ¹ ²¼¹¾¤µ¤ó
°ìÊý¡¢Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤Î¸÷²¬ÍÍ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î±Ä¶ÈËÜÉô¤ÇÌó10Ç¯¡¢¤½¤Î¸åÌó4Ç¯¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ª¤è¤Ó¼Â¹Ô¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖHaleon¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¸ý¹Ð¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ä·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸÷²¬ÍÍ¤Ï¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þÏ¢·È¶¨Äê¤Î¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é´üÃÊ³¬¤Ç¡¢²¼¹¾¤µ¤ó¤È¸÷²¬ÍÍ¤Ï¡¢Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ºÒ³²»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ²·´ë¶È¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤È¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥áー¥«ー¤ÎÀ½ÉÊÎÏ¤òºÒ³²»þ¤Ë¤É¤¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬À¸¤¸¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤ÈHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤¬¡¢»Ù±çÊª»ñ¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤ÎÀß·×¡¢¶¨Äê½ñ¤Î¹ü»ÒºîÀ®Åù¤Î½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤¿Êý¸þÀ¤ò¼¨¤¹´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱ ±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô Î®ÄÌÀïÎ¬Éô ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー ¸÷²¬ÍÍºÒ³²»þ¤Ï¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤¬ÉÔ²Ä·ç
ºÒ³²»þ¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°åÌôÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤âÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿åÉÔÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢»õ¤ß¤¬¤¤Îµ¡²ñ¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ï¸íÓëÀÇÙ±ê¤ä´¶À÷¾É¤ò´µ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2
¸÷²¬ÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡¢µÁ»õ¥±¥¢À½ÉÊ¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¥áー¥«ー¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥Ëー¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤ò¼é¤ê¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤ä´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»Ù±çÊª»ñ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤«¤éÈïºÒÃÏ¤Ø»Ù±çÊª»ñ¤ò½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤Î¸òÄÌÌÖ¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢´Î¿´¤ÎÅþÃå¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤ÄÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¶µ·±¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ17¤«½ê¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤ËÊªÎ®µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢°åÌôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤È¤Î¶¨¶ÈÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤â¿×Â®¤Ë¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Î¼Â¸úÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¼¹¾¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ê¶¨µÄ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¶¨ÄêÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ½Ð½ê¡§Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Î ¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½¸ ¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæÈñÊä½õ¶â¡Ê·ò¹¯°ÂÁ´¡¦´íµ¡´ÉÍýÂÐºöÁí¹ç¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»õ²ÊÊÝ·ò°åÎÅ¤Î·ò¹¯´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¸¦µæÈÉ
https://jsdphd.umin.jp/pdf/nkkk/oralcare.pdf( https://jsdphd.umin.jp/pdf/nkkk/oralcare.pdf )
Á´¹ñ60¤«½ê°Ê¾å¤ÎÈïºÒÃÏ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÂ¾ÉôÌç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸úÀ¤ò¸þ¾å
¡ÖºÒ³²¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤«Í½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ê¿»þ¤«¤éÊªÎ®ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±çÊª»ñ¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ëÂÎÀ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥¬¥¤äµÁ»õ¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱À½¤Î¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À½ÉÊ100ÅÀ°Ê¾å¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤¬Æüº¢Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä°åÎÅ´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤«¤é¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ù±çÍ×ÀÁ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤«¤é¿×Â®¤Ë½Ð²Ù¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤Îºß¸Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ60¤«½ê°Ê¾å¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÁÛÄê¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¶áÎÙ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤«¤é¾¦ÉÊºß¸Ë¤ò»Ù±çÊª»ñ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¿ô½½²ó°Ê¾å¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÂÎÀ©¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Èºß¸Ë´ÉÍý¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ¥°¥ëー¥×Ä¹ ·ó È¯Ãí¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ À¾²¬ ÆÆ¤µ¤ó¡¢¤ª¤è¤ÓÊªÎ®ÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱ ´ÉÍýËÜÉô SCMÉô ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×Ä¹ ËÜÂ¼ Í´µª¤µ¤ó¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¼õÈ¯Ãí¤«¤éºß¸Ë´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤Þ¤Ç¤Î¿¦Ì³¤òÃæ¿´Åª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾²¬¤µ¤ó¤ÈËÜÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃÎ¸«¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µòÅÀ¤´¤È¤Îºß¸Ë¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ä¿ôÎÌ¤Î³ÎÇ§¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Êºß¸Ë¾¦ÉÊ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Î¸òÄÌº®Íð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÇÛÁ÷¥ëー¥È¤ä±¿Á÷¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿»þ¤ËÊªÎ®ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤³¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Àä¤¨¤º¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÈïºÒÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê»Ù±çÊª»ñ¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ù±çÊª»ñ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£¤³¤ì¤é¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤ëÉôÌç¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾ÉôÌç¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¼çÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶¨Äê¤Î¼Â¸úÀ¤¬¸«¤ë¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÎÀ¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©
¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ÊÊª»ñ¶¡µë¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÇÛÁ÷ÃÙ±ä¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ìÁØÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¶¨ÄêÎ©°Æ»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í½´ü¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÏÆ»¤Ë²ò·èºö¤òÎý¤êÂ³¤±¡¢Í½´ü¤¬Æñ¤·¤¤Ì¤ÃÎ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¾ÉôÌç¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ò¤É¤³¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÏ¢ÍíÁë¸ý¤ÏÃ¯¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¡£¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ÈÏ¢·È¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£ÈïºÒÃÏ°è¤ÎÈòÆñ½ê¤ä»Ù±çÊª»ñ¤Î½¸ÀÑ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£»Ù±çÀ½ÉÊ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÉÊÌÜ¤È¿ôÎÌ¤ò¤¤¤«¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÉÊÌÜ¤ä¿ôÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£±¿Á÷Èñ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤«¡£²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ»ÈÌ¿´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾ÉôÌç¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤ò¿ô½½²ó·«¤êÊÖ¤·¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢ÊªÎ®ÂÎÀ©¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä°åÎÅ´ØÏ¢ÃÄÂÎÅù¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¥Õ¥íー¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥ー¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø»Ù±çÊª»ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¡¢¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÈïºÒÃÏ¤ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÊªÎ®µòÅÀ¤Ê¤É¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÒ³²¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤ºÒ³²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÆÀ¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¿ÍÑ¥Õ¥íーÀß·×¤ËÁêÅö¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢ÉôÌç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¥¹¥ー¥à¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ÒÆâ³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬À¸¤ó¤À¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ø
º£²ó¤ÎºÒ³²»þÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Î°åÌôÉÊÀ½Â¤¶È¤È°åÌôÉÊ²·Çä¶È¤È¤¤¤¦»ö¶È¾å¤ÎÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¶¨Æ¯´Ø·¸¡Ù¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ø¶¦ÁÏ´Ø·¸¡Ù¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤È¸÷²¬ÍÍ¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ºº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÈïºÒ¼Ô¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡×――¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤«¤éÄó°Æ»þ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¼¹¾¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ýÂ³À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥ÌÌ¤ÈÆ±»þ¤Ë»ö¶ÈÌÌ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³À¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼ç´ã¤È¤·¤¿¤´Äó°Æ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤È»ö¶È¤ÎÎ¾Êý¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¶¨ÄêÄó°Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ëHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤Î¸÷²¬ÍÍ¤È²¼¹¾¤µ¤ó
Ê¿»þ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÍ»ö¤Ç¤â¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤Î»ý¤ÄÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤ÎÀìÌçÀ¤È¾¦ÉÊÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤Ç³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëºÒ³²»Ù±çÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢㈱¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø·ò¹¯¡Ù¡ß¤Ä¤Ê¤°¡ß¤·¤¢¤ï¤»¡×¤È¡¢Haleon¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖDeliver better everyday health with humanity. ¡Ê¤â¤Ã¤È·ò¹¯¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È´ó¤ê¤½¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¼é¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¤Î¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿À¸³è¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å¤â¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢Ê¿»þ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¡¢Í»ö¤Ç¤â¥Ëー¥º¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¡¢¿Í¡¹¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Ê¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Çº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÊý¡¹¤ò³§¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤Î¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¼¹¾¤µ¤ó¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¶¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë²¼¹¾¤µ¤ó¤ÈHaleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó㈱¤Î¸÷²¬ÍÍ