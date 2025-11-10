¿Í´Ö¹©³Ø¡ß´¶À¹©³Ø¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿5ÁØ¹½Â¤¡ØNEO-FIT5¡Ù¤Ç¡Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡É¤È¡È·ò¹¯Åª¤Ê¿²»ÑÀª¡É¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡¢Ä¶¶Ë¸ü»°¤ÄÀÞ¤ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤«¤é¿·¤¿¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥àー¥ë ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹¬»Ê/°Ê²¼¥¨¥àー¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥àー¥ë»Ë¾åºÇ¤â¸ü¤¤5ÁØ¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó»°¤ÄÀÞ¤ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥¨¥àー¥ë ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ê°Ê²¼¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://emoor.jp/products/so-ultimate
¸¦µæ¡ßµ»½Ñ¤Ç»°¤ÄÀÞ¤ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢
¡Ö¹øÄË¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¹Å¤á¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿²¤³¤í¤ó¤À½Ö´Ö¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤¿²¿´ÃÏ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¨¥àー¥ëÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿²»ÑÀª¤Î»Ù»ý¡×¤È¡¢¿Í¤¬µá¤á¤ë¡Ö¿²¤³¤í¤ó¤À½Ö´Ö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ä²÷Å¬¤µ¡×¡£¤½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò¤â¤ÄÁÇºà¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊ£ÁØ¹½Â¤¡ØNEO-FIT5¡Ê¥Í¥ª¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NEO-FIT5(¥Í¥ª¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡ß¥¾ー¥Ë¥ó¥°Àß·×
¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤È´¶À¹©³Ø¤ÎÃÎ¸«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢·ò¹¯¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë5ÁØ¹½Â¤¡ß¥¾ー¥Ë¥ó¥°Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ü¤ß20cm¡¢5ÁØ¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤¬³ð¤¨¤ë
NEO-FIT5(¥Í¥ª¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë
¥¨¥àー¥ëÆÈ¼«¤Î5ÁØ¹½Â¤¡ØNEO-FIT5¡Ê¥Í¥ª¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡×¤È¡Ö¥Ø¥ë¥·ー¡×¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Ãæºà¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤ÎÌ©ÅÙ¡¦¹ÅÅÙ¡¦²Ã¹©ÊýË¡¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ôÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅ°Äì¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤¬¡Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¡Ø¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤ä¹ø¤ÎÈ¿¤ê¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Î±úÆÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢½À¤é¤«¤¤¤Î¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿²»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¼çµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ø¥ë¥·ー¡Ù¤¬¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶Ä¸þ¤±¡¦²£¸þ¤¤¤¤º¤ì¤Î»ÑÀª¤Ç¤âÂÎ°µ¤òÊ¬»¶¤·¡¢°ìÈÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Àß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥ª¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¥¾ー¥Ë¥ó¥°Àß·×
Æ¬¡¦¹ø¡¦µÓ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¹Å¤µ¤ÈÌ©ÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¥¾ー¥Ë¥ó¥°Àß·×¤òºÎÍÑ¡£
¥¾ー¥Ë¥ó¥°Àß·×
ÆÃ¤Ë¹øÉô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¡¢µÓÉô¤Ï¤ä¤ä½À¤é¤«¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²»ÑÀª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÈµÓÉâ¤¡É¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
²£¸þ¤¿²¤ÎºÝ¤â¡¢¾åÈ¾¿ÈÉô¤¬Å¬ÅÙ¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢¸ª¤äÉª¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Èþ¤·¤¤¿²»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤âºÇÅ¬
Ä¹¤¯À¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢Ê£ÁØ¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¤¥ë¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Çµ¯¤³¤ëÏÄ¤ß¤ä¤¤·¤ß²»¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£¥¦¥ì¥¿¥ó²Ã¹©µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÆÎÏÀ¤È»Ù»ýÎÏ¤ò¼Â¸½¡£·ÚÎÌ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆ°¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤ä´¹µ¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥À¥Ë¤ä¤Û¤³¤ê¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅ±µî¤ä½èÊ¬¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤«¤é¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¶Ë¸ü¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥àー¥ëÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÍè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È½¸·×·ë²Ì,2025Ç¯9·î¤è¤ê¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âºÎÍÑ¤¬¿Ê¤à
Ê£ÁØ¹½Â¤¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¿²¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£ÁØ¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ä¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢²÷Ì²¤òÆÏ¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Îº¹ÊÌ²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌµ¤À¡ß²÷Å¬ÀÀß·×
ÄÌµ¤À¡¦²÷Å¬À¤ÎÎ¾Î©
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë²Ã¹©¡Ê±úÆÌ¹½Â¤¡Ë¤È¥Õ¥é¥Ã¥ÈÁØ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇØÃæ¡¦¹ø¡¦µÓ¤Ê¤ÉÉô°Ì¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÄÌµ¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡£
²Æ¤Ï¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¡¢Åß¤Ï¤Û¤É¤è¤¤²¹¤â¤ê¤òÊÝ¤Á¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÅ¬²¹¡¦Å¬¼¾¡É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂÑµ×Àß·×
°µÅÝÅª¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ
ºÇÂçÌ©ÅÙ35D¡¦ºÇÂç¹ÅÅÙ260NT¥¯¥é¥¹¤Î¹âÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¡£
Í¥¤ì¤¿È¿È¯ÎÏ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¡¢ÄìÉÕ¤´¶¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÂÑµ×À¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÈÕ»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢
¹âÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¤ò10Ç¯´Ö»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â30D°Ê¾å¢¨¤¬ÍýÁÛÅª¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨ÉÑÅÙ¤â¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄãÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤è¤ê¹â¤¤Ì©ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àö¤¨¤ÆÀ¶·é¡ª²÷Å¬¤¬Â³¤¯Â¿ÁØ¥«¥ÐーÀß·×
À¶·é¤Ç¤µ¤é¤Ã¤È²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤¬Â³¤¯
3ÁØ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÄìÌÌ¥á¥Ã¥·¥å¡¦¥á¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Êー¤Î¥ì¥¤¥äー¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌµ¤À¡¦ÊÝ²¹À¡¦À¶·é¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Î¾Î©¡£
ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥«¥Ðー¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¢¥¦¥¿ー¥«¥Ðー¤ÈÃæºà¤ÎËà»¤¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Êー¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯¥³¤Î»ú¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÎ¢¤ÎÃúÇ«¤ÊË¥À½¤Ë¤è¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¥¢¥¦¥¿ー¥«¥Ðー¤ÎÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¡£¥¢¥¦¥¿ー¥«¥Ðー¤Ï¤´²ÈÄí¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄìÌÌ¤Î³ê¤ê»ß¤á¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¿²ÊÖ¤êÅù¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¥º¥ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢20cm¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾²¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Àö¤¨¤ë¥«¥Ðー¤Ç¡¢°ìÇ¯ÃæÀ¶·é¡¦²÷Å¬
¥¨¥àー¥ëÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÀÄ»³¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥¨¥àー¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥àー¥ëÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÀÄ»³¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿²Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·Äº¤¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ï1ÁÈÍÍ¤Î¤ß¤ÎÍ½ÌóÍ¥ÀèÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤è¤ê¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
https://emoor.world/jp/showroom/
¥¨¥àー¥ëÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÀÄ»³
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-3-3 ¥ê¥Ó¥¨¥éÆîÀÄ»³ A´Û1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ³°±ñÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþÉ½»²Æ»±Ø¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11»þ～19»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ18»þ¡Ë ÅÚÆü½Ë11»þ～18»þ30Ê¬¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ17»þ30Ê¬¡Ë
¢¨ÀÄ»³Å¹¤Î¤ß¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î©ÀîÅ¹¤Ç¤Ï¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://emoor.world/jp/showroom/#show-1168
ËèÈÕ¤ÎÌ²¤ê¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¥¨¥àー¥ë ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
https://emoor.jp/products/so-ultimate
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/180_1_f83820ddffecbf7edca9970ef9a8c23e.jpg?v=202511100957 ]
·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯Åª¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
·ò¹¯Åª¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡ØÌ²¤ê¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡Ö¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤ËÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡¢¿çÌ²³Ø¤ä¿Í´Ö¹©³Ø¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤È¾ï»þ2,000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆEC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÌÜ¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¡×¤ò¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®1-25-12¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ìÄ®¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¹¬»Ê
ÀßÎ©¡§2006Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦²÷Å¬¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯
¡¦¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä
¡¦¿çÌ²¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯
