【武蔵大学】11/28に秋のライトアップイベントを初開催 ― 隈研吾×上野精養軒の学食を一夜限りの地域開放 ―
武蔵大学（東京都練馬区／学長：髙橋徳行）は地域の皆さまとの交流を主な目的として、2025年11月28日（金）にキャンパスを特別開放し、「秋のライトアップイベント」を初開催いたします。幻想的なライトアップの中、本学を舞台とした映画「夢で会えたら」の無料上映や9月にリニューアルオープンした学生食堂での食事体験など、さまざまな企画をご用意しています。本学をまだ訪れたことのない方も、この機会にぜひお気軽にご来校ください。
＜秋のライトアップイベント概要＞
■日時： 2025年11月28日（金）17:00～20:30（最終入場 20:00）
■会場： 武蔵大学 江古田キャンパス（東京都練馬区）※当日は公共交通機関のご利用をお願いいたします。
■アクセス： 西武池袋線「江古田駅」南口より徒歩6分、都営大江戸線「新江古田駅」A2出口より徒歩7分
・その他アクセス情報： https://www.musashi.ac.jp/access/access.html
■入場： 無料・事前予約不要（どなたでも入構可能）
■詳細： https://www.musashi.ac.jp/event/d2s2on0000000l1s.html
＜キャンパス内ライトアップ＞
■点灯時間： 日没～21:30（予定）
■点灯エリア： 正門、大講堂、ケヤキ並木、学生食堂 等
■キャンパスマップ： https://www.musashi.ac.jp/about/campus/ekoda.html
＜学生食堂 「武蔵ダイニング」特別開放（先着500食限定）＞
■場所： 2号館1階学生食堂「武蔵ダイニング」（設計：隈研吾氏、運営：上野精養軒）
■営業時間： 17:00 開店 ／ 20:00 ラストオーダー ／ 20:30 閉店
■メニュー： 限定メニューをご用意。
※食堂のお支払い方法はキャッシュレス決済のみ（現金不可）となります。
クレジットカード（VISA・Master）、電子マネー（交通系・流通系（楽天Edy））、QRコード（PayPay・auPay・d払い）
※キッチンカーも出店予定（暖かいお飲み物や軽食等）。
＜映画「夢で会えたら」無料上映会＞
■会場： 1号館 地下1002教室
■上映時間： 1回目：17:30～、2回目：19:00～（各回約60分）
■監督・脚本： 中川陽介氏（武蔵大学経済学部卒）
■出演： マキタスポーツ、中江有里、神田伯山（本学卒業生）、石山蓮華（本学卒業生）、ノムラフッソ、友田オレ ほか
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
