神戸で最大級の「鳥フェス神戸」、いいインコの日に開催♪

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、11月15日（土）・11月16（日）に「神戸サンボーホール」貿易センター駅より徒歩1分（https://kobe-sanbo.net/）にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス神戸」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。

全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品や小鳥のおもちゃなどを対面販売。鳥かご国内シェア圧倒的の「豊栄金属工業株式会社」（https://hoei-cage.co.jp/）、による小鳥のご飯も販売。いいインコの日として知られる11月15日（土）には、特別ゲストとして人気漫画家の常喜寝太郎先生（Xアカウント @netarouTsuneki）によるサイン本販売（ご購入者にはペットの似顔絵を描きます）も予定♪

兵庫県エリアで会場面積及び直販作家NO.1のスケールで開催します。

★鳥の生体販売や展示はございません。★生体連れの御入場もお断りしております。

ポートライナー「貿易センター駅」より徒歩1分、各線「三宮駅」より徒歩約10分。神戸空港からも至近の会場。

日時

2025年11月15日（土）11:00～16:00・11月16日（日）10:00～15:00

会場

〒651-0083

神戸市中央区浜辺通 5-1-32 神戸サンボーホール 2階大展示場

https://kobe-sanbo.net/access/

【ご注意】11月16日（日）は「神戸マラソン」のため、会場付近は交通規制や通行止めがございます。

お車でのご来館は避けて最寄りの交通機関でお越しくださいませ。

規制区間、通行止め区間など詳細は公式HPをご参照ください。

https://kobe-marathon.net/2025/race/traffic/traffic/

入場料 当日券 500円（クリアファイルの特典付き） ※小学生以下は無料

当日受付で販売。

ゲスト

えるぽぴ・ふろしき文鳥・村東剛・ゆとり屋 特別ゲスト 常喜寝太郎

協力

ことりすまいる・とりみカフェぽこの森・豊栄金属工業・ことのわ・pi-chic・Fairytale・emmyjo no mori 他

イラスト制作 BIRDSTORY

常喜寝太郎氏プロフィール 漫画家。『全部救ってやる』連載中。過去作『着たい服がある』文化庁メディア芸術祭選出。『不良がネコに助けられてく話』『踊れ獅子堂賢』。精華大学 非常勤講師。

11月15日（土）スペシャルゲスト 常喜寝太郎先生

Webマンガ部門【第5位】受賞作品「全部救ってやる」のサイン本を当日ご購入いただいた方に、ペットの似顔絵をその場で描きます。（最終受付15時まで。状況に寄り受付時間が早まる場合もございます）

神戸では数年ぶりの大規模即売会。この機会にぜひお出かけください。入場特典は人気作家「osekihan」さんイラストのA5クリアファイル。裏面も可愛いです(ハート)