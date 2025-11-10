言語聴覚士・岩田よしき推薦！触って・見て・聞いて言葉が育つ『多感覚絵本』2冊が11月10日発売

株式会社Moja

株式会社Moja（所在地：神奈川県川崎市、代表：岩田よしき）が運営する「いわたコトバのそうだん室」の言語聴覚士・岩田よしきが、カバー装丁の推薦コメントを寄せた乳幼児向け絵本『きらきら ぷくぷく』『ぴかぴか もこもこ』（作：原ペコリ／永岡書店）が、2025年11月10日に発売されます。

『スライムぴぴぴ』（スクウェア・エニックス）10万部のヒットで知られる原ペコリ氏による最新作です。

キラキラと光るホログラムや、ぴかぴか輝く金箔の凹凸など、赤ちゃんの視線を引きつける触覚×視覚×聴覚の多感覚刺激と、楽しいオノマトペで、0～2歳児の発語を自然に促します。表紙にはふわふわとしたウレタン素材を使用し、赤ちゃんが思わず触れたくなる質感に仕上がっています。

■ 2冊の絵本の特徴

『きらきら ぷくぷく』『ぴかぴか もこもこ』：表紙『きらきら ぷくぷく』：表紙『きらきら ぷくぷく』

キラキラ光る魚や折り紙など、ホログラムの輝きが「見る」興味を引き出し、「ぷくぷく」「きらきら」といったオノマトペで自然と声を出したくなる構成。

『ぴかぴか もこもこ』：表紙『ぴかぴか もこもこ』

ライオンのたてがみの「もこもこ」、かたつむりの「ぐるぐる」など、生き物の特徴に合わせた金色の凹凸を指でなぞって遊べる絵本。触覚刺激と音のイメージが結びつき、「触って→聞いて→まねする」流れを体験できます。

■ なぜ言語聴覚士として推薦するのか

言語聴覚士の岩田よしきは、制作に際して言語聴覚士として意見を寄せ、カバー装丁の推薦文を寄せました。

言語聴覚士 岩田よしき

言葉の発達は『見て・聞いて・まねする』の積み重ねが基盤です。この絵本は、その流れを自然に引き出す構成になっています。オノマトペは意味より先に音の楽しさで声を出しやすく、発語の初期段階に最適です。凹凸や箔などの触覚刺激は赤ちゃんの注意を引き、共同注意や模倣を促すため、言語発達にとても有効です。

■ 「見て・聞いて・まねする」が言葉を育てる

言葉は「見る→聞く→まねする」の3ステップで育ちます。

この絵本では、動き（光る模様）→ 音（オノマトペ）→ まねる（声・指の動き）という自然な参加が起きるため、発語の立ち上がりに適しています。



例えば『ぴかぴか もこもこ』では

■ 活用シーン

■ 書籍情報

『ぴかぴか もこもこ』の特徴ページ（ねこ／たこ／さる）- ねこ：ひげの直線を「ぴんぴん」となぞることで、短く区切る音（ぱ・ぴ・ぷ）のきっかけを作る。- たこ：足の長い曲線を「くねくね～」となぞることで、息を長く使った声の【のばし】を促す。- さる：しっぽの「くるくる」を指で素早く動かしながら声を添えると、声の【テンポ】やリズム模倣が生まれる。- 家庭：親子の読み聞かせ、発語を促す日常的なコミュニケーションツール- 保育園・幼稚園：0～2歳児クラスでの読み聞かせ、感覚遊びの教材- 児童発達支援施設・療育現場：言葉の遅れがある子への発語促進アプローチ- 言語聴覚士による個別指導：触覚刺激と音の模倣を組み合わせた訓練教材

『きらきら ぷくぷく』／『ぴかぴか もこもこ』

作・絵：原ペコリ

シリーズ名：0.1.2才 おしゃべり絵本

仕様：B6変型判・24ページ

表紙素材：ウレタン

価格：各1,320円（税込）

発行：株式会社 永岡書店（東京都練馬区豊玉上1-7-14）

発売日：2025年11月10日

ISBN：

『きらきら ぷくぷく』9784522443088

『ぴかぴか もこもこ』9784522443095

■ 岩田よしき プロフィール

言語聴覚士。幼少期から吃音を持ち、ことばに悩む子どもを支えることを専門にしている。総合病院勤務を経て「いわたコトバのそうだん室」を開室。

川崎市を拠点に、乳幼児～学齢期の言語発達遅滞・発音のつまずき・吃音に加え、自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害児のコミュニケーション支援を行う。保育園・放課後等デイサービス・児童発達支援施設との連携支援、オンライン相談、教材監修、研修講師など活動は多岐にわたる。

神奈川新聞・東京新聞掲載、テレビ出演などメディア実績も多数。

■ 会社概要

いわたコトバのそうだん室（運営：株式会社Moja）

所在地：神奈川県川崎市多摩区

代表：岩田よしき

事業内容：小児の言語発達支援／発達障害児のコミュニケーション支援／吃音支援／訪問支援（保育園・放課後等デイサービス・児童発達支援等）／オンライン相談／教材監修・研修・保育者支援

ウェブサイト：https://kituon.sakura.ne.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/iwata_kituon/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCFGo_TPVRZFoCMtc61VNNbQ

お問い合わせ：iwata@kituon.com