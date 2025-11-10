売れるネット広告社グループ、運用規模が“異次元の”超拡大で成長加速～7-10月は毎月最高更新、10月は1月比約5.6倍・約2,750万円を計上～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社は、2025年1月の運用広告チーム本格稼働以降、クライアント様からお任せいただく月次運用予算が拡大し、4か月連続で最高金額を更新していること、直近10月は運用広告チームの本格稼働開始月（1月）対比で約5.6倍（約556%）に到達していることをお知らせいたします。

これは、当社が磨き上げてきた“売れるネット広告社流”の運用モデルが、実務の最前線で確かな成果を生み続けていることの証左です。

【ハイライト】

・拡大の継続性：7～10月は毎月更新で大幅拡大。

・スケールの実現：10月単月は約2,750万円規模。

・ポートフォリオ効果：中核のD2C（化粧品・コスメ・健康食品）に加え、日用品／医療脱毛／医療系・クリニックなど新領域の追加が寄与。

・再現性の担保：訴求軸設計×クリエイティブPDCA×媒体配分の“型”を横展開し、勝ちパターンのモジュール化（1→N）を推進。

【月次推移】

【成長ドライバー（定量化に向けた運用の“型”）】

１. 領域拡大×案件増

D2C中核（化粧品・コスメ・健康食品）に加え、日用品・医療脱毛・医療系／クリニックの新領域を順次追加。類似カテゴリ内で訴求とクリエイティブを横展開し、案件の立ち上がり速度を向上。

２. 媒体横断の配分最適化

Meta／Google（YouTube・リスティング）／LINE／X／Pinterest／Criteo等を横断。到達・頻度・CVのバランスをカテゴリ単位で管制し、重複接触を抑えつつROASを最適化。

３. クリエイティブPDCAのモジュール化

画像・短尺動画・サムネ・コピーをパーツ化し、1→Nでブランド・媒体へ迅速に再利用。テスト→学習→スケールのリードタイムを短縮。

４. 計測と評価の多層化

短期はCV／CPA／ROAS、上流は到達・CTR・ビュー経由貢献、中長期はLTV・リピートを俯瞰。刈り取り偏重に寄らない意思決定を徹底。

なお、本件は2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

【今後の展望】

当社は、主要カテゴリの深耕（D2C・ヘルスケア実需）と新領域の追加を並行しつつ、媒体横断アロケーションと勝ちクリエイティブの横展開で学習効率を最大化します。

10万円～のトライアル導線から、月1,000万円超の本格運用までのステップを標準化し、売上成長と収益性の両立を図り、企業価値・株主価値の最大化を継続して推進します。

以 上

