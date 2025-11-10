これからの「はたらく」を考えるセミナー ～エンゲージメント視点で考えるオフィス移転・リニューアル～

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、2025年11月28日（金）に、オフィス移転・リニューアルを検討中の経営者や総務・経営企画部門のご担当者を対象としたセミナーを開催いたします。

本セミナーはリアル開催となっており、当日は株式会社ユーザベース様のオフィスをご見学いただくことが可能です。また、セミナーの内容は、12月8日（木）～12月9日（金）の期間にアーカイブ配信を予定しております。

これからの「はたらく」を考える～エンゲージメント視点で考えるオフィス移転・リニューアル～

都心のオフィスマーケットでは空室率の低下と賃料上昇が続き、働き方改革や人材戦略の変化も相まって、理想的なオフィスの確保がますます難しくなっています。

本セミナーでは、「オフィス移転・リニューアル」が多様な働き方を支える成長基盤と捉え、最新の市況や移転トレンドを踏まえた実践的な準備・対策を紹介します。また、従業員のエンゲージメント向上に向けたオフィスデザインのアイデアや、株式会社ユーザベースによるコミュニケーションを活性化する新しいオフィス活用の取り組みもご紹介いたします。

【セミナー概要】

■リアル開催

日 時：2025年11月28日（金）14:00～16:30 （受付13:30～）

参加費：無料

会 場：東京都千代田区丸の内２丁目５－２ 三菱ビル 1Fセミナー会場

〆 切：2025年11月18日（火）17:00

■アーカイブ配信

日 時：2025年12月8日（月）・9日（火）

参加費：無料

視 聴： Vimeo（パソコン・スマートフォン・タブレット端末で、どこからでも参加が可能です）

〆 切：2025年12月3日（水）17:00

■講演１

次の成長ステージへ導く移転のトレンド

～最新の都心オフィス市況と戦略的オフィス移転へのアプローチ～

都心のオフィスマーケットは空室率の低下と賃料上昇が続いており、企業の働き方改革、人材戦略の変化も相まって条件に適うオフィス確保が一層難しくなっています。本講演では、オフィス移転を多様な働き方を支えながら次の成長ステージへ導く戦略的基盤として捉え、最新の市況動向や移転のトレンドを踏まえながら、後悔しないための準備・対策まで、実践的なヒントをお届けします。

≪講師≫

三菱地所リアルエステートサービス株式会社 賃貸事業グループ ビル営業部次長

蓮山 正志 氏

■講演２

エンゲージメントを育む！ オフィスにデザインする50のアイデア

働き手の減少と人材流動化を背景に、オフィス改革で「従業員のエンゲージメント」を高める動きが広がっています。清和ビジネスは、オフィスでの「良い体験」の積み重ねが、オフィスでのエンゲージメント向上に最も重要と考えています。これまでに蓄積してきた豊富な知見をもとに、エンゲージメント向上に効果的な「体験」をご紹介します。

≪講師≫

株式会社清和ビジネス 働き方デザイン本部 働き方研究室

山本 遼太

■講演３

コミュニケーションが活性化する「はたらく場所」づくり

コロナ禍を経て、私たちの「はたらく」に対する価値観やスタイルは大きく変化しました。

自宅とオフィスでの違いはなんだろう、ユーザベースでのオフィスのあり方として、新たな視点が求められるようになりました。従業員だけでなく、お客様や地域社会といったより広い視点から「オフィス」を捉え、その役割や活用方法について私たちユーザベースが取り組む新しいオフィス活用をご紹介します。

≪講師≫

株式会社ユーザベース HR Domain WorkPlace Team

林 淳一朗 氏

