¥¨¥¯¥½ー¥é¤Î·èºÑ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Ï¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë

¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à¥íー¥ó¥Á¡¢È¯Å¸¡¢¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥³¥Þー¥¹Ê¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥íー¥«¥ë·èºÑ¼êÃÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï·èºÑ»þ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢µ¨ÀáÅª¤Ê¼ûÍ×¤òÄ¹´üÅª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼«¹ñ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·èºÑÊýË¡¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡¢¼¡¤Î10¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥íー¥«¥ë·èºÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦²¤½£¡§MB Way¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ï¡¢Â¨»þ³ÎÇ§¤È¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¸¥¢¡§JKOPay¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ï¡¢QR·èºÑ¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¤¥Ç¥£¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢°ì³çÊ§¤¤¤ÈÊ¬³äÊ§¤¤¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥«ー¥ÉÉÔÍ×¤Î¤¢¤ÈÊ§¤¤¡ÊBNPL¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥¨¥¢¥Æ¥ë¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥Íー¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ë¤ÈMTN¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥Íー¡Ê¥«¥á¥ëー¥ó¡¢¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡¿USSD¾µÇ§¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÎÇ§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Paga¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È·èºÑ¤Ë¤è¤ê¥«ー¥É¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¿¶¹þ¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢Pay-by-Bank¡Ê¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö·èºÑ¡Ë¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£MVola¡Ê¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¼çÍ×¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ê¥êー¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Spenn¡Ê¥ë¥ï¥ó¥À¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡¢Â¨»þ³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¼çÆ³¤Î·èºÑ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§Mercado Pago¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ñ¶â¸»¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î³ÎÇ§¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥íー¥ó¥Á¤Ï¡¢·èºÑ»þ¤Ë¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎBNPL¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢ÂæÏÑ¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥íー¥«¥ë¤Ê·èºÑÊýË¡¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¼ûÍ×¤òÃé¼Â¤ÊÄ¹´üÅª´Ø·¸¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢Pay-by-Bank¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¾å²ó¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¨»þ³ÎÇ§¤äÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ´°Î»Î¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Î³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿·èºÑÊýË¡¤È¡¢¤³¤ì¤é¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢xsolla.pro/RNPM25¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥Þー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤«¤éAAA¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥¨¥¯¥½ー¥é¤ÈÄó·È¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÇÛ¿®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ïµ¡²ñ¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÃÖ¤¯¥¨¥¯¥½ー¥é¤Ï¡¢µÏ¿¾å¤ÎÈÎÇä¼Ô¡ÊMerchant of Record¡Ë¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,500¼Ò°Ê¾å¤Î¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥êー¥Á¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ý±×·ÐÏ©¤ÈÀ®¸ù¤ÎÊýË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥²ー¥àÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ xsolla.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
