¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖÊü¼Í¸÷ÍøÍÑÏ¢·ÈWorkshop¡×¤ò³«ºÅ～Êü¼Í¸÷¤ò³Ë¤È¤·¤¿»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¤Ø～

¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¡¢ËÜ³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¼çºÅ¤Î¡ÖÊü¼Í¸÷ÍøÍÑÏ¢·ÈWorkshop～Êü¼Í¸÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«～¡×¤òËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û¤Ç¤Î¸½ÃÏ³«ºÅ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô°Ê³°¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é106¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜWorkshop¤Ï¡¢Âç·¿Êü¼Í¸÷»ÜÀß¡ÖSPring-8¡×¤ä¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íº´²ì¸©»º¶È¿¶¶½µ¡¹½º´²ì¸©Î©¶å½£¥·¥ó¥¯¥í¥È¥í¥ó¸÷¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊSAGA-LS¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊü¼Í¸÷»ÜÀß¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¡Êµ»½Ñ¿¦°÷¡Ë¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤¬¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡ÖÊü¼Í¸÷»ÜÀßÍøÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡¢Êü¼Í¸÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤È¸¦µæÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ËÜ³Ø¤Îº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡Ê¸¦µæ¡¦»º³Ø¶¦ÁÏÁí³çÃ´Åö¡Ë¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê³Ø»öÃ´Åö¡Ë¡¦µ»½ÑÉûÁí´Æ¡¦Áí¹çµ»½ÑÉôËÜÉôÄ¹¡¦¾åµéURA¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»ÝÀâÌÀ¤È¤È¤â¤ËÆ±Æü¤Î¸áÁ°¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ø¤ÈSAGA-LS¤Î¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¤ÎËÙ¶âÏÂÀµ¥µ¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬ËÜ³Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊü¼Í¸÷ÍøÍÑÊ¬ÀÏ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢³ØÆâ¶¦ÍÑµ¡´ï¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ëCFPOU¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹âµ±ÅÙ¸÷²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊJASRI¡Ë»º³ØÁí¹ç»Ù±ç¼¼¤ÎÅû°æÃÒ»Ì¼ç´´¸¦µæ°÷¤¬SPring-8¤ÈNanoTerasu¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SAGA-LS¤Î×¢Âô°ìÏº½êÄ¹¤¬SAGA-LS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁõÃÖ¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£×¢Âô½êÄ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ò´Þ¤áº´²ì¸©¤ÎÃÏ°è»º¶ÈÅù¤È¤ÎÏ¢·È»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢Êü¼Í¸÷ÍøÍÑ¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¾ÂËÜ½¤¹§½Ú¶µ¼ø¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¤¬ËÜ³Ø¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ÈÊü¼Í¸÷»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿Áê´Ø¹½Â¤²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÀ®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Óー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾¸¶·¼»°ÉôÄ¹¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êü¼Í¸÷»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¡¦ÇÀ³ØÉô¤ÎÆü¹âÕòÊ¸½õ¶µ¤¬ÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¡¦À¸Êª»îÎÁ²òÀÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÊü¼Í¸÷¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JASRI¤ÎÅÏÊÕ¹ä¼ç´´¸¦µæ°÷¤¬Êü¼Í¸÷XÀþµÛ¼ýÊ¬¸÷¡¦»¶ÍðÂ¬Äê¤òÍÑ¤¤¤¿Íµ¡ÇöËì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊü¼Í¸÷¤ÎÆÃÀ¤ò´Þ¤á¤¿»öÎã¼ÂÀÓÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Workshop¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤äÊ¬ÀÏ»öÎã¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊü¼Í¸÷¤ò³Ë¤È¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤äµ»½ÑÏ¢·È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤¬ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÊü¼Í¸÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤È¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¬»³Âç³Ø¤ÈÊü¼Í¸÷»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¦µæ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¡Ê¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³Âç³Ø¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ¸²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¾ÂËÜ½Ú¶µ¼ø¡ÊÆÃÇ¤¡Ë
Êü¼Í¸÷ÍøÍÑÊ¬ÀÏ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëËÙ¶âSC
SAGA-LS¤ÎÁõÃÖ¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦×¢Âô½êÄ¹
ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬»³Âç³ØÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û¡Ê²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡13:00¡¡³«²ñ°§»¢¡¡²¬»³Âç³ØÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦µ»½ÑÉûÁí´Æ¡¦Áí¹çµ»½ÑÉôËÜÉôÄ¹¡¡º´Æ£Ë¡¿Î
¡¡13:10¡¡Êü¼Í¸÷ÍøÍÑÊ¬ÀÏ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð¡¡²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¡¡ËÙ¶âÏÂÀµ
¡¡13:35¡¡SPring-8¡¢NanoTerasuÁõÃÖ¾Ò²ð¡¡¹âµ±ÅÙ¸÷²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー»º³ØÁí¹ç»Ù±ç¼¼¡¡Åû°æÃÒ»Ì
¡¡14:00¡¡SAGA-LSÀßÈ÷¾Ò²ð¡¡¶å½£¥·¥ó¥¯¥í¥È¥í¥ó¸÷¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¡¡×¢Âô°ìÏº
¡¡14:25¡¡µÙ·Æ
¡¡14:40¡¡²¬»³Âç³Ø¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ÈÊü¼Í¸÷»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿Áê´Ø¹½Â¤²òÀÏ¡¡²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê½Ú¶µ¼ø¡¡¾ÂËÜ½¤¹§
¡¡15:05¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êü¼Í¸÷»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤È²ÝÂê～¥ìー¥¶ー¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß～¡¡ÅìÀ®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Óー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡À¾¸¶·¼»°
¡¡15:30¡¡ÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¡¦À¸Êª»îÎÁ²òÀÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÊü¼Í¸÷¤Î²ÄÇ½À¡¡ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¡¦ÇÀ³ØÉô½õ¶µ¡¡Æü¹âÕòÊ¸
¡¡15:55¡¡Êü¼Í¸÷XÀþµÛ¼ýÊ¬¸÷¡¦»¶ÍðÂ¬Äê¤òÍÑ¤¤¤¿Íµ¡ÇöËì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉ¾²Á¡¡¹âµ±ÅÙ¸÷²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー»º³ØÁí¹ç»Ù±ç¼¼¡¡ÅÏÊÕ ¹ä
¡¡16:20¡¡ÊÄ²ñ°§»¢¡¡²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¡¡ÅÄÂ¼µÁÉ§
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¤Ê¤É½é¤á¤ÆÊü¼Í¸÷¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô
¡Ú¶¨ »¿¡Û
¡¡¶å½£¥·¥ó¥¯¥í¥È¥í¥ó¸÷¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊSAGA-LS¡Ë
¡¡¹âµ±ÅÙ¸÷²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊJASRI¡Ë
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
