株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、スリック株式会社（本社：埼玉県日高市 代表取締役社長：大場 秀和）スリックで初の6段一脚、カーボン32mmパイプ径のプロ仕様「スリック カーボンポッド 326 PRO」の販売を、2025年11月14日より開始いたします。メーカー希望小売価格（税別）は31,000円です。

詳細ページ

https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/monopod/carbon/carbonpod326pro.html

最大パイプ径32mm、パイプ同士が空転せず、伸縮がスムーズなARSパイプシステムを採用したカーボン一脚です。



スリック初の6段伸縮で縮長は410mmと短く、全高は1600mmと十分な高さをカバーします。

雲台は別売で、直接三脚座付きの望遠レンズを取り付けできるほか、自由雲台を組み合わせれば構図設定が自在となります。

特長

UNC1/4、UNC3/8の2つの規格のカメラネジに対応

UNC1/4、UNC3/8の2つの規格のカメラネジに対応

カメラネジを外して反転することで、一般的なUNC1/4カメラネジに加え、UNC3/8カメラネジ（大ネジ）に対応。

直接、大型機材や大ネジ対応の雲台取り付けが可能。

超望遠レンズの三脚座に直接取り付け可能

超望遠レンズの三脚座に直接取り付け可能

超望遠撮影では、カメラのわずかな動きで大きく構図が変わってしまいます。カーボンポッド 326 PROでは、超望遠レンズの三脚座に直接取り付けて撮影可能。

タテヨコの調整は三脚座で、上下方向のわずかな調整は一脚自体の傾きで調整し、撮影に対応できます。重量機材の重さを感じることなく、シャッターチャンスを待つことができます。

別売の雲台が取り付け可能

別売の雲台が取り付け可能

雲台は別売のため、好みの自由雲台と組み合わせできます。

自由雲台を取り付ければ、構図決定が自在となります。

しっかりしたストラップとウレタングリップを装備

しっかりしたストラップとウレタングリップを装備

ストラップは、持ち運び時には手を通して落下防止に。撮影時は手を通すことで一脚の転倒防止に役立ちます。

持ち運びの際、手が冷たくなりにくいウレタングリップ付。

脚伸縮はナット式

脚伸縮はナット式

握りやすい大型ゴムローレットナットにより、力をかけやすく伸縮がスムーズに行えます。

しっかり固定できる、プロ仕様です。

接地面が広い、蹄型石突を採用

接地面が広い、蹄型石突を採用

ボールジョイントで接地面に合わせて傾きが変わり、さらに接地面が広くて安定する蹄型石突を採用。

発売元

株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/