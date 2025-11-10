小池栄子さんが出演するニトリの家電CMシリーズ第9弾『ドラム式洗濯乾燥機(ヒートポンプ式)』篇、2025年11月10日（月）より全国で放映開始！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、小池栄子さんが出演する、家電CM第9弾「ドラム式洗濯乾燥機(ヒートポンプ式)」篇を、2025年11月10日（月）より全国で放映開始します。

●CM概要

第9弾となる今回は、これまでなかなか手が届かなかったハイグレードな「ヒートポンプドラム式洗濯乾燥機」を驚きの価格でご紹介いたします。

ヒートポンプ乾燥とヒーターを併用し、本体上部に配置した最先端のハイブリッド乾燥により、乾燥経路が短く省エネかつ衣類に優しいふっくらとした乾燥を実現しました。

さらに、汚れをしっかり落とす「高浸透泡シャワー洗浄」や、水で除菌する機能を搭載。衣類の部屋干し臭を抑制でき、洗濯槽の清潔維持も可能です。

これら最先端技術を搭載した高機能なヒートポンプドラム式洗濯乾燥機が、149,900円で新登場。今回のCMでは、小池さんもご納得いただいた本製品の魅力を余すところなくご紹介します。

ニトリ家電新CM「ヒートポンプ式ドラム洗濯乾燥機」篇（15秒）：https://youtu.be/ejWJDlXnYbc(https://youtu.be/ejWJDlXnYbc)

●CM撮影エピソード

小池さんにご出演いただき、2年目のシリーズとなる今回のCMでは、セットを一新しました。

これまでの白を基調とした世界観から、クールな雰囲気へと大きく印象を変え、小池さんの魅力と商品の特長がより際立つ空間となっています。

撮影中には、小池さんと監督が自然な所作について意見を交わす場面もあり、スタッフ一丸となって作り上げたCMとなりました。

メイキング映像では、ニトリの家電CMに1年間出演して抱いたニトリの家電へのイメージや、ニトリの家電の進化にちなんだこの1年でのご自身の変化について、さらにセットや衣装が新しくなった今回のCM撮影の感想などもインタビューしています。ぜひ、ご覧ください。

CMメイキング：https://youtu.be/vSSrTwfgBgI(https://youtu.be/vSSrTwfgBgI)

●小池栄子さんプロフィール

＜主な受賞歴＞

主演映画『接吻』第63回毎日映画コンクール女優主演賞など

『八日目の蟬』第85回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、第35回日本アカデミー賞優秀助演女優賞など

主演舞台『グッドバイ』第23回読売演劇大賞・最優秀女優賞

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第31回橋田賞

現在、『カンブリア宮殿』(テレビ東京)、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』(フジテレビ)、『クレイジージャーニー』(TBS)にレギュラー出演中。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機 (ND120HL1)

【価格】149,900円

【カラー】ホワイト

【サイズ（約）】幅61×奥行68×高さ98cm

【重量（約）】97kg

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400051355s/

※一部離島でお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

毎日洗濯乾燥される方や、省エネ・衣類のケアを重視する方におすすめの製品です。

洗剤をしっかり溶かし、豊かな泡で洗浄力を高める「高浸透泡シャワー」機能を搭載。

また、運転コースに除菌・消臭機能を追加できる「Oxy Wave」※機能を備えています。

少量（約3.0kg）の衣類を短時間で洗濯から乾燥まで仕上げる「特急乾燥」コースや、着用時に付いたシワや臭いをスチームで取り除く「衣類ケア」コースも搭載。

さらに、脱衣所やランドリールームなど本製品設置スペースの除湿を行う「空間除湿」機能もご利用いただけます。

※OxyWave：洗濯コースに除菌機能を追加することができる機能です。 「標準」「スピード」「部屋干し」「つけおき」「衣類ケア」「毛布」「槽洗浄」時にON/OFFを選択できます。

［試験機関］中国家用電気研究所

［試験方法］菌を含む培養液にOxyWave機能で生成した除菌水を添加し、生菌数を測定。

［試験結果］菌の減少率99％以上（自社換算）全ての菌に効果があるわけではありません。

［試験番号］EWXq-25-545