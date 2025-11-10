【堀江瞬出演 ボイスPV公開！】『列強戦線』第6巻11月20日発売！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）が発行する『列強戦線』（作者・うるまなつこ）のボイスPVを公開いたします。人気声優・堀江瞬さんが日本代理英雄 西苑蓮一 VS イギリス代理英雄 アルビー・ヒドルストンの熱き戦いを一人二役で演じられています。コミックス最新第6巻は11月20日に発売予定です。

堀江瞬さんご出演のボイスPVを公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=srYTUMMDQAc ]

西苑蓮一役、アルビー・ヒドルストン役：堀江瞬さん

『列強戦線』(https://comic-zenon.com/episode/14079602755481089896)は月刊コミックゼノンで連載中の、国家の存亡をかけた少年少女が代理戦争を繰り広げるバトルマンガ。国の運命を背負った代理英雄たちが、自国の未来のために“異能”を駆使してしのぎを削り合う。物語は、第1回戦の日本VSイギリスから始まっていく。

堀江瞬さんは今回のボイスPVで、その第1回戦の代理英雄である西苑蓮一とアルビー・ヒドルストンを一人二役で演じる。

第1巻 西苑蓮一とアルビー・ヒドルストンが表紙を飾る

『列強戦線』の作中では、まさに彼らのような少年少女が懸命に戦う姿に胸を打たれる場面が数多く描かれている。堀江瞬さんによって魂が吹き込まれた2人の激突が織りなす、心を揺さぶる激しさと胸を締め付ける切なさを、このボイスPVを見て、そして実際にマンガを読んで確かめてみて欲しい。

『列強戦線』コミックス最新第6巻 11月20日発売！

国の命運をかけたタイマンバトル『列強戦線』第6巻は11月20日発売！

▼第6巻あらすじ▼

蓮一の前に現れたゴフェルと呼ばれし、謎の少年。ガイアを母と呼び、亡国決定戦の進行のため、裏で暗躍する彼の素性とは！？第4試合 カナダ代表『土の世代』ダイアナ・キッシンジャーVSモンゴル代表『翼の世代』ナルシドゥルクも開戦。互いに抱えるは大きな闇。しかし、否定し、傷つけ合う……。 存亡をかけた国vs国のサバイバルバトル第6巻！



『列強戦線』第6巻

発売日：2025年11月20日

ISBN：9784867208342

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/14079602755481089896

編集・発行・発売：コアミックス

『列強戦線』第6巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A-6-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%A4%E3%81%93/dp/4867208345/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=10VFS9QQGK0OZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qH9FWfVIhmLgc31JHVM5Xw5rfmFbHUXRCX29nU3bnHXHbtbtJ2wpiwXq1fUOhEk5jxTSZjkiG1l6g-cbUNOv_sz4H0aZX4VIKvNGG2IZrWBXjTC2cAvgj7KKd-C48g_j.NPGZTaeB0dxYF5PGOjNlG4anvJjaa4eiXWl1RN5ipSE&dib_tag=se&keywords=%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A+6&qid=1762396775&sprefix=%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A6%2Caps%2C150&sr=8-1