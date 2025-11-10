¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù²µ¼í ¥¢¥É¥Ë¥¹¡ÖFar Away Song¡×11·î10Æü(·î)¤è¤êÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¡ÂåÉ½¡§ÄÔ À¯±Ñ¡¡°Ê²¼¡§¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¡¢ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-¥·¥êー¥º¤Î²µ¼í ¥¢¥É¥Ë¥¹¡ÖFar Away Song¡×¤ò11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤È¾Ð´é¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
²µ¼í ¥¢¥É¥Ë¥¹¡ÖFar Away Song¡×ÇÛ¿®
https://bio.to/fqXzI5
¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSONG LINEUP ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¡Êhttps://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®
²µ¼í ¥¢¥É¥Ë¥¹¡ÖFar Away Song¡×¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
01.Far Away Song
02.Far Away Song (Instrumental)
ºî»ì¡§¾¾°æ ÍÎÊ¿
ºî¶Ê / ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÊÕ Ë¾
²Î¡§²µ¼í ¥¢¥É¥Ë¥¹ (CV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
