¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Á¥§ー¥óÅ¹¥âー¥Ë¥ó¥°¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤É¤³¡©15¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
LeveColle¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤´¤Û¤¦¤Ó¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖLeveColle¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥¤¥¹¡Êhttps://gohoubichoice.levecolle.co.jp/¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥âー¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¿Í¿ô¡§15¿Í¡Ê20Âå:3¿Í¡¢30Âå:5¿Í¡¢40Âå:4¿Í¡¢50Âå:1¿Í¡¢60Âå°Ê¾å:2¿Í¡Ë
Ä´ºº¼çÂÎ¡§LeveColle¹çÆ±²ñ¼Ò
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯11·î8Æü
»²¹ÍURL¡§https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/family-restaurant-morning/
¢¨ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖLeveColle¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ÎURL¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1°Ì¡§¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È
¡ÖÍÎ¿©¡¦ÏÂ¿©¤ÎÎ¾Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ì£¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£¡×
¡ÖÄ«¤«¤éÍ¥²í¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×
2°Ì¡§¥¬¥¹¥È
¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤ä¥¹ー¥×¥Ðー¤¬ÉÕ¤¯¤·¡¢¥³¥¹¥ÑÎÉ¹¥¡¦µï¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£¡×
¡Ú»²¹ÍURL¡Ûhttps://gohoubichoice.levecolle.co.jp/gusto-breakfastbuffet/
3°Ì¡§¥³¥³¥¹
¡ÖÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¡Ü30ÉÊ°Ê¾å¤Ê¤É¥Ü¥ê¥åー¥à¡¦ÁªÂò»è¤È¤â¤ËËÉÙ¡×
¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡Ú»²¹ÍURL¡Ûhttps://gohoubichoice.levecolle.co.jp/cocos-breakfastbuffet-store/
4°Ì¡§¥Ç¥Ëー¥º
¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¥âー¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¡Ü¼ç¿©¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¼«Í³ÅÙ¤¬¤¤¤¤¡×
5°Ì¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó
¡ÖÏÂÍÎ¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥±ー¥¡Ü¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤É·Ú¤á¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥åー¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¡×
6°Ì¡§¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä
¡Ö¤Þ¤ÀÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤ä¥Ñ¥Ëー¥Ë¤¬¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¡×
¡Ú»²¹ÍURL¡Ûhttps://gohoubichoice.levecolle.co.jp/saizeriya-morning/
°Ê¾å¡¢¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥âー¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LeveColle¹çÆ±²ñ¼Ò
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LeveColle¹çÆ±²ñ¼Ò
