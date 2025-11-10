多様な才能者を輝ける場に創出！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
自主映画であるパワー系アクション俳優の大東賢監督のアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大規模なヒット作品とは異なるものの、「話題作」として異例の成功を収めたと言えます。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
その背景には大東賢監督が多様な才能者を輝ける場に創出していることが言えます。
大東賢監督が目指す「多様な才能の活用」は、アクション映画の可能性を広げる素晴らしい取り組みです。大東賢監督の作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、すでに様々な分野の才能が結集しています。
☆ 格闘技・武道経験者
大東賢監督自身がアームレスリング元日本王者であり、様々な武道経験を持つため、大東賢監督のアクション映画には格闘技や武道の経験者が多く参加しています。
☆ボディビルダー
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』には、ボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもまた「パワー系アクション俳優」として活躍されています。
☆空手家
世界梁山泊空手道連合創設者の富樫宜弘さんも出演しており、リアルな空手アクションが期待できます。
主人公の空手の師匠役には、香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんが友情出演しています。
☆元武道家
大東賢監督の兄である大東学さんは元武道家で、少林寺拳法、日本拳法、剣道、柔道など10段以上の武道経験を持つ方です。大東学さんは『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の応援ソングの作詞・作曲も手掛けています。
☆スポーツ選手
大東賢監督自身が大学の野球部に所属していたこともあり、スポーツ界からの参加者もいます。
元プロ野球選手の阪神タイガースの元投手である湯舟敏郎さんの奈良産業大学野球部時代の1年先輩である谷口孝則さんも、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の予告編に登場して話題になっています。
☆地域活性化の担い手
奈良市観光大使の俳優である徳丸新作さんが出演し、２０２６年のインドネシアのバリ島での教育機関の学校や芸術祭上映のプロデューサーでもあります。
☆自主映画監督
関西の自主映画界のレジェンドであり、自主映画監督の白澤康宏さんも出演しています。また、自主映画監督の高山旭さん、しのはらせつこさん、熊田佳奈子さんも出演しています。
☆アクション監督（関東と関西）
関東のアクション監督では、アクションチームRAL'C 代表の早瀬重希さんが関東アクション監督を務め、アクション指導では井上景太さん、谷島圭祐さんが務めています。関西のアクション監督では、東ベイ代表の西山大介さんが関西アクション監督のを務めています。また、西山大介さんは助監督も務めています。
☆事業家
ねずみ女が作る妖怪カレー店のオーナーである「ねずみ女」さん、ゆめのたね放送局の共同代表である佐藤大輔さん、パーソナリティーの本郷ハヤタさん、新井光一さんなど、多岐にわたる分野の人が出演しています。
このように、大東賢監督は、既存の俳優の枠にとらわれず、身体能力や特定のスキルを持つ様々な分野の人々を積極的にアクション映画に巻き込むことで、日本のアクション映画界に新しい風を吹き込んでいます。
