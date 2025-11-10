¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¹½ÁÛ¤ÈÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ø¤Î´ê¤¤
ÊÀ¼Ò¤ÎÊú¤¨¤ëÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤Î·úÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¤ä¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿À¤³¦¤ÎºÇ¹âÊö¤Î±Ç²èº×¤ò¸«¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÄº¿Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÀøºßÅª¤Ê¿Íºà¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¼çºÅÂ¦¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡Ê¤½¤â¤½¤âÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÊÀ¼Ò¤ÎÃ®Ã«¤¬¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄº¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó
Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×±¿±Ä¤È¤Î¡Ö¾×ÆÍ¡×¤ÎÇØ·Ê
±Ç²èº×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÅÌÛ¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥¯¥¿ー¤ä´ÆÆÄ¤Ë¶á¤Å¤¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤ÏÁ´¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¶á´ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢±Ç²èº×¤Î¸åÈ¾ÆüÄø¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¡Ö´Æ»ëÂÎÀ©¡×¤¬Éß¤«¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄÉÀ×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ã®Ã«¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢±¿±ÄÊý¿Ë¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±¿±ÄÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤ÐÌÂÏÇÀéËü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î¼èºàµö²Ä¤ÏÅöÁ³¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥¿ー¤ä´ÆÆÄ¤ÎÂÐ±þ
ºÇ½ªÆü¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¸å¡¢´Ø·¸¼Ô½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÂÔµ¡¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î´ÆÆÄ¤â¥¢¥¯¥¿ー¤â¡¢²÷¤¯¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÆüÄø¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃ®Ã«°Ê³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤â¶¯¤¯À©»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿:¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¾Þ ¡Ø¸÷ÎØ¡ÊHalo¡Ëâº±Ñ´°´ÆÆÄ¡Ê¥Î¡¦¥è¥ó¥ï¥ó¡Ë´ÑµÒ¾Þ ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¶âÈ±¡Ù¡ËºÇÍ¥½¨·Ý½Ñ¹×¸¥¾Þ ¡Ø¥Þ¥¶ー¡Ù¥Æ¥ª¥Ê¡¦¥¹¥È¥ë¥¬¥ë¡¦¥ß¥Æ¥Õ¥¹¥« ´ÆÆÄ ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ ¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¿¹¤Î²Ì¼Â¡ÙºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ ²ÏÀ¥Ä¾Èþ¤µ¤ó¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡ÙÅìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡Ë ¥¢¥ó¥Ì¥Þ¥êー¡¦¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡Ù¥ïー¥Ç¥£¡¦¥¨¥¤¥é¥Öー¥Ë¤µ¤ó
Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¿§¡¹¤È±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè38²ó¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃ®Ã«¤Ë¤è¤ë¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥êー¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÉÀ×·à¤ò¸«¤ë¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤¦¤Î¤Ï²¿¤«ÌµÂÌ¤Ê´¶¤¸¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡×¤«¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£ー¥ê¥Ýー¥È¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤Ç¤·¤¿¡£
±¿±ÄÊý¿Ë¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤ÏÊªÍýÅª¤Ê´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÃ®Ã«¤òÄÉ¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Öº×¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½Å¡¹¾µÃÎ¤ÇÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Î·ë¤Ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈKANAME YAGIHASHI
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È Tatiana Ivanovna
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333862&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333862&id=bodyimage3¡Û
