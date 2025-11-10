¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬ÊÄËë¡§·Ý½ÑÀ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿±Ç²èº×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
Âè38²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î±Ç²è¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¡£±Ç²èº×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é184ËÜ¤ÎºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¥Æー¥Þ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÈÊ¸²½¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¶¯¤¯¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å±ÇºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¿¼¤¤¹½ÁÛ¤ÇºÝÎ©¤Ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥Ý¥ÈÇÉ¤Ë¤è¤ëÀ¨»´¤Ê¥¥ê¥ó¥°¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆ¶»¡ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·ºî¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¿¹¤Î²Ì¼Â¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾¯¿ôÌ±Â²¤Î±¿Ì¿¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ä¿³ºº°÷¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¾¦¶È±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤Î´¶¾ð¤ò´µ¯¤·¡¢»×¹Í¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤Ë¤â½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÈæÃ«¡¢´Ý¤ÎÆâ¡¢¶äºÂ¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²èº×¤Ï¡¢·Ý½ÑÀ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Îº×Åµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼õ¾ÞºîÉÊ
±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÏÌµ»ö¤ËÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¾Þ¤Ï¡¢¿¼±ó¤Ç¤¢¤ê¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÂ¿¤¯°·¤¤¡¢´ÆÆÄ¤È±éµ»¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ò¼¨¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡Ë ¥¢¥ó¥Ì¥Þ¥êー¡¦¥¸¥ã¥·¥ë¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡Ù
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ ¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ó¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¿¹¤Î²Ì¼Â¡Ù
ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡Ê2ºîÉÊÆ±»þ¼õ¾Þ¡Ë ¥Á¥ã¥ó¡¦¥ê¥å¥ë¡Ø½Õ¤ÎÌÚ¡Ù ¡¿ ¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥êー¥´¡¦¥Ç¡¦¥êー¥®¡õ¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¾¥Ã¥Ô¥¹¡ØÎ¢¤«É½¤«¡©¡Ù
ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡Ê2Ì¾Æ±»þ¼õ¾Þ¡Ë Ê¡ÃÏÅí»Ò¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ¡Ê¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù¡Ë
ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ ¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê²¦ÅÁ·³¡Ë-¡Ø½Õ¤ÎÌÚ¡Ù
ºÇÍ¥½¨·Ý½Ñ¹×¸¥¾Þ ¥Æ¥ª¥Ê¡¦¥¹¥È¥ë¥¬¥ë¡¦¥ß¥Æ¥Õ¥¹¥«¡Ê¡Ø¥Þ¥¶ー¡Ù¡Ë
´ÑµÒ¾Þ ºä²¼Íº°ìÏº¡Ê¡Ø¶âÈ±¡Ù¡Ë
¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¾Þ âº±Ñ´°¡Ê¥Î¡¦¥è¥ó¥ï¥ó¡Ë-¡Ø¸÷ÎØ¡ÊHalo¡Ë¡Ù
TIFFÎÑÍý±Ç²è¾Þ ¥ë¥·¥¢ー¥Î¡¦¥ô¥£¥¸¥¬¥ë¡Ê¡Ø¥«¥¶¡¦¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù¡Ë
¹õß·ÌÀ¾Þ ÍûÁêÆü¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª
À¸³¶¸ùÏ«¾Þ¡ÊÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Ë µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡
º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤«¤éÅ¯³ØÅª¤Ê¶÷ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤«¤é¥Ôー¥¿ー¡¦¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦Åª´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Îº×Åµ¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦·Ý½ÑºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È Tatiana Ivanovna
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈKANAME YAGIHASHI
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
