バイタリフィ、11月19日～21日開催「EdgeTech+ 2025」に出展
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年11月19日（水）～21日（金）の3日間、パシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」に出展いたします。
展示会URL：https://www.jasa.or.jp/expo/
■「EdgeTech+ 2025」とは？
EdgeTech+ 2025は、日本最大級の組込み・エッジテクノロジー総合展示会です。AIを前提とした設計思想、セキュアバイデザイン、レジリエントなサプライチェーン構築などを軸に、組込みエコシステムの全体像を俯瞰。さらに制度・市場動向から現場での実装展開までを取り上げ、ステークホルダーの皆様に新たな成長の視点とビジネス機会を提供します。
■ ブース展示
【FirstContact生成AI】
FirstContact は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。
企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。
2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しており、デモサイトや実際に操作可能な管理画面もご用意し、スムーズな導入をサポートします。これを機会にぜひお試しください。
FirstContct お問い合せ先：https://first-contact.jp/
【AIエージェントDRIVE】
より本格的なアプリ作成したい、パラメータ調整に工夫が必要、OCR機能を強化したい、セキュリティ面で相談したい、などのニーズにお応えするために、バイタイリフィでは「Dify」の構築支援サービスとして「AIエージェントDRIVE」を提供しております。
「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。
「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。
AIエージェントDRIVE お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。
■展示会概要
・名称 ：EdgeTech+ 2025
・会期 ：2025年11月19日（水）～21日（金） 10:00-17:00
※20日のみ18:00まで
・会場 ：パシフィコ横浜（展示ホール／アネックスホール）
・小間番号 ：生成AIゾーン 04
・主催 ：株式会社ナノオプト・メディア
・アクセス ：https://www.pacifico.co.jp/access
・展示会URL ：https://www.jasa.or.jp/expo/
■申し込み方法
ご来場には、こちらから無料の事前登録が必要です。
https://x.gd/bHQ19
■お急ぎの場合
生成AIの活用をご検討中でしたら、先立ってご案内も可能でございます。
