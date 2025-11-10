香水自動販売機の認知度と印象を調査 ― 手軽さに魅力を感じる声が多数 ―
香水・フレグランスOEMのマッチングサイト「香水OEM検索」（ https://fragrance-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～60代の男女を対象に、香水自動販売機に関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、香水自動販売機の認知度と印象について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～60代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年11月5日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://fragrance-oem.com/topics/25
■香水自動販売機を知っていますか？
・知っている、実際に利用したことがある:1
・知っているが利用したことはない:27
・知らなかった:72
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333853&id=bodyimage1】
■香水自動販売機に対して、どのような印象を持ちますか？
・手軽に香りを試せて便利:62
・高い・コスパが悪い:15
・衛生面や品質が心配:11
・その他:12
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333853&id=bodyimage2】
《手軽に香りを試せて便利》
・気になっている香水の香りを試すのに手軽に利用できていいと思いました。利用したいです。（60代／女性／長崎県／専業主婦）
・その日の気分や予定などで試してみたい香水を1プッシュ分で購入できるので、選択の幅が広がるのが便利だと思います。（40代／男性／埼玉県／自営業、自由業）
・香水は店頭で試してもあとから香りが変化してイメージと違ったと感じることが多いので、サンプル感覚で試せるのは嬉しい。また旅行の時や香水を忘れた時にも使えそうで魅力を感じる。（20代／女性／京都府／パート、アルバイト）
・普段はあまり失敗したくないのでリピート買いばかりしているため、気軽に試せるのはすごく良いと思う（高い香水は特に）。 大体いつも2～3種類しか使わないので、気分やファッション・イベントに合わせて1日だけコレ！と決めたいときは便利だと感じる。（40代／女性／東京都／専業主婦）
・直接販売店舗で香水を買うのは少しハードルが高く感じるため、自動販売機でお試しの香水を手軽に試せるのであれば利用してみたい。（20代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
《高い・コスパが悪い》
・香水を購入する際に悩んでいて、テスターとして使用したとしても、１プッシュ最低でも100円は高いかなと感じました。お店に行けば試せるので。（40代／女性／神奈川県／正社員）
・自分の気になる香りは店舗で試すことが多いため、自販機で購入するのはコスパが悪く感じます。（20代／女性／三重県／正社員）
・確かに自動販売機でお手軽にいろんな香りを試せたらいいなとは思いますが、ワンプッシュで100～500円はかなり割高だなと感じます。 せめてテスターのミニボトルがでてくるのであれば、ありかなとは思います。 香水はテスターでも香りを確認できるので、お店でテスターを嗅いで商品を買う方がお買い得です。 ただ、出先で香水を忘れたけど、売っているお店も近くにない！でも絶対香水をつけていきたい！というようなシチュエーションがあれば、香水の自販機は便利だなと思います。（30代／女性／岡山県／正社員）
・低価格で気になる香りを試せるのはいいと思いますが、どうしてもボトルで買うよりかはコストの面で手が出しにくいかなというのが理由です。（30代／男性／兵庫県／自営業、自由業）
