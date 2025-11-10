「竹の、箸だけ。」株式会社ヤマチクの山粼様が特別講師に決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、11月の僕らのパッションリーダーズの特別講師として、株式会社ヤマチクの代表取締役CEOの山粼彰悟さんをお招きし、熊本学習センターにて特別講義を実施することを決定しました。日本の伝統である「竹のお箸」を守り、1000年先までつなぎたいーー。そんな熱い思いが詰まった50分です。
5月に開催された勇志国際高校20周年式典の記念品として、ヤマチクの竹箸を配布したことがきっかけとなり、今回の特別講義を開催する運びとなりました。ヤマチク製品「○○のためのお箸」シリーズでは、納豆を混ぜる、ポテトチップスをつまむ、カップラーメンの蓋を抑えるなど、あらゆる用途に特化したお箸たちがあります。また、竹取物語をモチーフにしたokaeriシリーズのパッケージは、”Pentawards”や”ニューヨークADC”など名だたる海外のデザイン賞を受賞しています。ヤマチクの取り組みは数々のオリジナル製品の開発・販売だけにとどまりません。「働く人々が誇りを持ち、感謝される環境を作ることが、社会全体の健全な発展につながる」という理念のもと『二ホンを、とどけよう』プロジェクトを始動。さまざまな企業とコラボレーションしたり、竹という素材の魅力や日本の伝統を後世につなぐ取り組みに力を注いでいます。
そんな株式会社ヤマチクの代表取締役山崎さんによる情熱溢れる講義は熊本学習センターから生配信！ 勇志国際高校で人気の特別講義です。
《山粼彰悟さんプロフィール》
立命館大学 法学部 卒業
大手IT企業へSEとして就職、銀行のシステム開発に従事
24歳の頃に家業である（株）ヤマチクに就職
初の自社ブランドokaeriで、NY ADCやPentawardsなどの国際的なデザイン賞を受賞
日本最大のピッチ大会「ICC FUKUOKA2022」にて優勝
2023年11月11日ファクトリーショップ「拝啓」OPEN
2024年6月28日 代表取締役CEOに就任
2025年8月4日短編映画「いただきます」を発表
「マーケターオブザイヤー2025」地方編優秀賞を受賞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333838&id=bodyimage1】
◆講演概要◆
《日時》令和7年11月17日（月）10：30～11：20
《講師》山粼 彰悟さん（株式会社ヤマチク代表取締役CEO）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
僕らのパッションリーダーズとは…
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
