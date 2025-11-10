水資源効率化とAI活用が加速、灌漑コントローラー市場は2031年までに22億ドル超へ急拡大
灌漑コントローラーとは、農業や都市景観における灌漑システムの中核を担う制御装置である。従来の灌漑は、人手による操作やタイマー式の単純制御に依存していたが、近年の灌漑コントローラーは気象データ、土壌湿度センサー、作物の生育段階に応じた灌水ニーズを総合的に判断し、最適な水量を自動で供給することを可能にしている。これにより「過剰灌水」と「不足灌水」を同時に解消し、水資源の効率利用と収量改善の双方を実現する。特に世界的な水不足や気候変動の進行により、水管理の精緻化は農業経営の持続可能性を左右する戦略的課題となっている。灌漑コントローラーは単なる装置ではなく、農業のデジタルトランスフォーメーションを推進する「頭脳」として機能し、精密農業やスマートシティに欠かせないインフラ的存在へと進化しているのである。
市場規模のダイナミクス
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル灌漑コントローラー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/446144/irrigation-supervisory-controller）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが14.0%で、2031年までにグローバル灌漑コントローラー市場規模は22.35億米ドルに達すると予測されている。背景には、農業分野での精密灌漑の急速な普及に加え、都市部のランドスケープ管理や公共緑地における需要の増大がある。つまりこの市場は「緩やかな安定期」から「急成長期」へと明確にシフトしており、投資・技術開発・市場開拓のいずれにおいても魅力的な局面に突入しているといえる。
図. 灌漑コントローラー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333800&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333800&id=bodyimage2】
図. 世界の灌漑コントローラー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤーの競合構造
LP Informationのトップ企業研究センターによると、灌漑コントローラーの世界的な主要製造業者には、Hunter Industries、Rain Bird Corporation、The Toro Company、Orbit （Husqvarna Group）、Netafim、Hydropoint Data Systems、Gardena （Husqvarna Group）、億林科技、Lindsay、Galconなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
これら主要企業は単なるハードウェア製造業者ではなく、クラウド接続やAIアルゴリズムによる灌水最適化、IoTプラットフォームとの連携を積極的に進め、付加価値型ソリューションを提供することで差別化を図っている。競合優位を握る鍵は「省水効果」「システム統合性」「ユーザビリティ」にあり、各社は研究開発投資を強化しながら、異業種連携や地域展開を通じて新たな成長余地を開拓している。
未来を形づくる潮流
灌漑コントローラー市場の拡大を後押しするもう一つの要因が、世界各国の政策支援とサステナビリティ目標である。水資源の効率利用は国際的な課題であり、多くの国や地域で農業用水の節水技術導入に補助金やインセンティブが与えられている。加えて、気候変動に伴う干ばつリスクの高まりは、農業従事者や自治体にとって自動化・効率化された灌漑システムの導入を避けられない選択肢としている。今後はAIを活用した予測型灌漑や、再生可能エネルギーと連携したオフグリッド型システムなどが市場に登場し、持続可能な農業と都市環境整備の両立を支えていくと見込まれる。灌漑コントローラーは「成長市場」であると同時に「社会課題解決型市場」としての性質を強めており、技術開発と政策環境が相互に作用することで、2030年代にかけて一層の市場拡大が期待される。
