「自動運転」求人は前月比1.8％増の6,363件、「MaaS」求人は横ばいの765件（2025年10月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2025年10月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年10月末時点で、前月比1.8％増、前年同月比23.1％増の6,363件となりました。6カ月連続で過去最高の更新となりました。
サイト別では、dodaが前月比2.9％増の5,982件、マイナビ転職は同13.0％増の220件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同22.4％減の83件でした。
●事業開発の募集が増加へ
自動運転技術の開発は引き続き続いているものの、今後は実用化・商用展開に向けて事業開発関連のポジションの募集が増えるものと考えられます。ただし、自動運転ビジネスに携わった経験がある人材は国内では希少であり、他業種からの転職を希望する方にとっては大きなチャンスと言えそうです。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年10月末時点で、前月からは横ばい、前年同月比7.3％減の765件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比1.0％増の720件、マイナビ転職は同20.0％減の32件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同50.0％増の3件でした。
MaaS関連の求人では、アプリ開発のエンジニア募集の案件が底堅く推移しています。デジタル展開においては適宜のアプリのアップデートや脆弱性に対する対応が常時必須であり、こうした傾向は今後も続くものと考えられます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
