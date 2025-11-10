Web3の基礎から応用まで、ビジネス活用完全ガイド
＜セミナータイトル＞
Web3の基礎から応用まで、ビジネス活用完全ガイド
＜概要＞
これまで多くの方々からご好評をいただいた「Web3勉強会」を、2025年下期もアーカイブ配信にてご視聴いただけます。
今回は、web3の基礎知識に加え、最新の業界動向やビジネス活用事例を踏まえた2部構成でお届けします。
皆さまがweb3の概念を深く理解し、実務に直結する知見を得られる内容となっています。
web3とは、ブロックチェーン技術を活用した次世代の分散型インターネットです。
従来の中央集権的な管理構造に依存しないこの新しい仕組みは、安全な価値交換やプライバシー保護を実現し、ビジネスの競争力を強化する可能性を秘めています。
本ウェビナーでは、web3の基礎を学べる「基礎編」と、具体的なビジネス活用例に学ぶ「応用編」の2部構成で、web3が持つ可能性を最大限に引き出します。
TISではこれまでブロックチェーンに取り組む企業と積極的に資本業務提携を行い、その技術をもとにした多数のブロックチェーン上のアプリケーション開発や、それに至るプロジェクトのプロデュースやマネジメント、PoCなどに携わってきました。
本ウェビナーでは、これらの実績で培ってきた知見をもとに、web3の基礎知識から最新動向、さらにビジネスへの具体的な活用方法について詳しく紹介します。
本ウェビナーを通じて、信頼できるパートナーとしての私たちの強みや知見をお伝えし、参加者の皆さまにとっての新たなビジネスチャンスを創出するお手伝いをさせていただきます。
【ウェビナーの内容】
■基礎編（前編）
web3の概要、市場動向、主要概念についてのセッションです。
DeFi、NFT、DAO、RWA（リアルワールドアセット）、DID/VCなど、今後のビジネスで重要となるweb3トピックをわかりやすく解説します。web3を初めて学ぶ方にも理解しやすい内容です。
■応用編（後編）
実際のビジネスにおけるweb3活用の可能性を学べるセッションです。
TISの提供するweb3ビジネス支援サービスや導入事例を交え、ビジネスシーンでの応用方法を具体的にご紹介します。これにより、参加者の皆さまの業務にweb3をどのように活かせるかが明確になります。
【対象者】
・デジタル戦略やイノベーション推進に携わる企業の担当者様
・web3の基礎知識習得や導入、新規ビジネス検討に関心のある企業の担当者様
・web3で事業を展開しており、協業検討されている企業の担当者様
ぜひこの機会に、web3の基礎から応用までを幅広く学び、皆さまのビジネスに新たな可能性を切り拓くヒントを得ていただければ幸いです。
※本セミナーは2024～2025年に配信したweb3ウェビナーと重複する内容を含みますが、最新トピックスを追加した改訂版となります。
＜アジェンダ＞
基礎編（前編）
1.Web3とは何か？
2.Web3の基礎知識
3.Web3の市場
・DeFi/ステーブルコイン
・NFT
・DAO
・RWA（リアルワールドアセット）
・DID/VC
応用編（後編）
1.前回のまとめ
2.Web3のビジネス活用
3.TISのWeb3ビジネスサービスについて
ひと・もの・かね・情報におけるサービス展開
4.全体のまとめ（展望）
□開催日時
■基礎編
2025年11月20日（木）19:00~19:45
2025年12月03日（水）12:00~12:45
2025年12月15日（月）15:00~15:45
2026年01月13日（火）11:00~11:45
2026年01月22日（木）19:00~19:45
2026年02月04日（水）12:00~12:45
2026年02月16日（月）16:00~16:45
2026年03月03日（火）10:00~10:45
■応用編
2025年11月25日（火）15:00~15:35
2025年12月10日（水）11:00~11:35
2025年12月19日（金）19:00~19:35
2026年01月20日（火）12:00~12:35
2026年01月28日（水）16:00~16:35
2026年02月12日（木）14:00~14:35
2026年02月26日（木）19:00~19:35
2026年03月09日（月）13:00~13:35
□主催
TIS株式会社
□会場
オンライン
□参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
□お申込締切
各開催日時の直前まで
