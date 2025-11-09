自分たちにいま一番必要なアイテムを　日々忙しなく生きるママが開発したセルフケアブランド「NULIA.（ヌリア）」

ママであり、起業家である女性が集結し開発した「わたしをほどくセルフケア」

ProjectF株式会社

NULIA.（ヌリア）は、これまでに2000人以上の女性起業家を輩出してきたマーケティングスクール「プロジェクトF」から誕生しました。その開発メンバーの多くは、子育てと仕事を両立するママ。家庭でも、仕事でも、誰かのために全力を尽くす毎日の中で、自分を労わる時間はどうしても後回しになってしまう。そんな現実を知るわたしたち自身が、『自分たちに本当に必要な時間、アイテムとは』と考え抜いて誕生したセルフケアブランドがNULIA.です。

慌ただしい日常のなかで、ママが“わたし”に還るひととき

小さな手を洗い、泣き声に耳を澄まし、今日も誰かのために全力を注ぐママ。気がつけば一日が終わり、自分のことはいつも後回し。NULIA.が寄り添いたいのは、そんな“頑張ることが日常になった女性”です。お風呂で髪を洗うたび、心が少しやわらぐように。灯りをともすたび、深呼吸したくなるように。香りと感触を通して、張りつめた心を静かにほどき、“わたし”へと還る時間を取り戻すために生まれました。

＜商品概要＞ “香りと感触”が心をほどく

■NULIA. RETREAT SHAMPOO & TREATMENT

毎日のシャンプーを、“タスク”から“リチュアル（儀式）”へ。

天然精油100％〈エンブレスブーケ〉の香りが、髪を洗う時間を心の休息へと変えてくれます。

ゼラニウムとイランイランの華やかさに、パチュリの深みを重ねた香りは、心の緊張をやわらげ、優しく包み込むように広がります。

髪と地肌をやさしくいたわる11種類のアミノ酸とCMCケア成分が髪一本一本のダメージをケア。

朝に花ひらき、夜に静かに閉じる、自然のリズムを持つネムノキ街エキスが紫外線や乾燥など日々のストレスで敏感になった地肌をやさしく鎮めます。また、ヒートアクティブ成分がドライヤーの熱と反応し、髪表面に保護膜を形成。うるおいを閉じ込めながら、艶やかな仕上がりへ導きます。

さらに、8つのフリー処方として、シリコン、鉱物油、合成着色料、合成香料、マイクロビーズ、サルフェート成分、7大アレルゲン由来成分、紫外線吸収剤を使わず、肌にも環境にもやさしい処方になっています。

■NULIA. AROMATIC CANDLE

香りと灯りで、“深呼吸したくなる瞬間”をつくる。何気ない日常を特別なひとときに変えてくれます。天然精油のみにこだわり、5～6種類の香りを重ねたNULIA.だけの特別な香りが誕生しました。

炎のゆらぎと香りが重なり合うことで、"1日の終わりにわたしへ還る時間”を自然に取り入れられるアイテムです。2種類の香りを展開。日々、必要な香りは、気持ちや体調で変わるから、香りを通して「今のわたし」と向き合ってほしい。そんな想いを込めて開発しました。

EMBRACE 01：エンブレスブーケ

ゼラニウムとイランイランの花々がふわりと広がり、優しく心をほぐす香り。

EMBRACE 02：グラウンディングウッド

深い呼吸を促すベチバーやフランキンセンスにヒノキを重ね、静かな森の中にいるような木々の香り。

“わたしをほどく”という、新しいセルフケア文化を

開発メンバーのほとんどが「ママ」であり「起業家」。NULIA.誕生の背景には、“わたしたち自身の等身大の悩み”がありました。育児と仕事の両立、時間に追われる日々、それでも前を向き続けたいという想い。だからこそ、NULIA.は「完璧を目指すケア」ではなく、“ありのままの自分を受け入れるケア”でありたい。香りや感触が、思考よりも先に心に届く。その瞬間に、『わたしを、わたしが、ほどくとき。』を思い出す。１日５分でもいい。わたしのためだけの、そんな“静かな癒し”を、すべての女性に届けていきます。

クラウドファンディング実施中

現在、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてプロジェクトを実施中。「香りと感触で“わたしをほどく”セルフケアブランドNULIA.」として、多くの共感の声を集めています。購入は単なる支援ではなく、「自分を大切にする」という文化を一緒に広げる共創の一歩。支援を通じて、ママたちや女性たちの“還る時間”を社会に届けることができます。

【クラウドファンディング実施期間】 2025年10月16日～11月30日

【実施サイト：ご支援はこちらから】 https://camp-fire.jp/projects/878615/idea(https://camp-fire.jp/projects/878615/idea)

【リターン内容】 NULIA. RETREAT SHAMPOO & TREATMENT セット／NULIA. AROMATIC CANDLE（全2種）／限定ギフトボックス入りセット ほか