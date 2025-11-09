【冬季限定抹茶マカロン】12秒に1個売れた大人気お取り寄せスイーツブランドから新商品が登場！発売を記念して1週間限定セットの販売も実施

合同会社firstfan

2025年8月に公式リリースした、抹茶スイーツ専門ブランド「MAMIDORI」は、冬季限定の「MAMIDORIマカロン」を新発売します。

公式リリース時に12秒に1個のペースで販売し、京都府ふるさと納税にも採用されたメイン商品のMAMIDORI大福に続く、2番目の商品です。

MAMIDORIマカロンは、着色料不使用のチョココーティングやガナッシュが特徴のマカロンです。

京都のお茶の町、和束町で栽培された高級な抹茶をふんだんに使用し、市販のマカロンでは出せない抹茶の旨みや風味を実現しました。

1週間限定の特別なセットもご用意

MMAIDORIマカロンMAMIDORI大福

また、マカロンの新発売を記念して、人気の大福と新商品のマカロンを1箱で一緒に味わえる、 【1週間限定】の特別なセットもご用意しました。

初めてMAMIDORIに触れる方も、大福をご賞味いただけた方も、MAMIDORIを深く「知る」きっかけになるようなセットです。

製造できる量に限りがあるため、おひとり様3箱までとさせていただきます。

販売期間：11/9(日)12:00~11/16(日) 22:00

MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

MAMIDORI公式オンラインショップ :https://mamidori-online.myshopify.com/【おひとり様3箱まで】1週間限定セット :https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-daihuku-makaron-gentei

新商品内容紹介

【1週間限定】MAMIDORIを知る。マカロン&大福セット

【価格】

3880円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 5158円(税込)※送料別

かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

【商品概要】

新商品のMAMIDORIマカロンとMAMIDORI大福が一箱でどちらも楽しめる。

1週間限定の特別なセット。

【内容物】

・MAMIDORI大福 3個

・MAMIDORIマカロン 4個

【商品情報】

・MAMIDORI大福

名称：和菓子

内容量：3個

賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日

食べ方：常温で2時間~2時間半解凍

保存方法：冷凍保存

原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩

特定原材料等：乳成分

※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。

・MAMIDORIマカロン

名称：洋菓子

内容量：4個

賞味期限：冷凍1ヶ月、解凍後冷蔵で4日

食べ方：冷蔵解凍

保存方法：冷凍保存

原材料名：マカロンミックス粉(砂糖、乾燥卵白、デキストリン)、粉糖、アーモンドパウダー、ホワイト チョコレート、生クリーム、抹茶、サラダ油、 転化糖、バター、水あめ/増粘多糖類、還元オリゴ糖、酸味料、安定剤、(一部に卵、乳成分、 大豆を含む)

特定原材料等：乳、卵、大豆、アーモンド

箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm

・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)

内容量：30g

※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。

【冬季限定】MAMIDORIマカロン 4個入り

【価格】

2200円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 3478円(税込)※送料別

使用する抹茶は2gほどです。残りは新しい大福やマカロンに使用していただくか、お薄やラテ、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

【商品概要】

京都府和束産の高品質な抹茶をたっぷり使用した、贅沢なマカロン。

濃い抹茶のチョコをコーティングし、抹茶の風味をより感じていただけるように開発しました。

【内容物】

・MAMIDORIマカロン

名称：洋菓子

内容量：4個

賞味期限：冷凍1ヶ月、解凍後冷蔵で4日

食べ方：冷蔵解凍

保存方法：冷凍保存

原材料名：マカロンミックス粉(砂糖、乾燥卵白、デキストリン)、粉糖、アーモンドパウダー、ホワイト チョコレート、生クリーム、抹茶、サラダ油、 転化糖、バター、水あめ/増粘多糖類、還元オリゴ糖、酸味料、安定剤、(一部に卵、乳成分、 大豆を含む)

特定原材料等：乳、卵、大豆、アーモンド

箱サイズ：19cm×6.5cm×4.6cm

・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)

内容量：30g

※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。

MAMIDORIマカロンについて

MAMIDORIマカロンで使用している抹茶については、商品の色味などさまざまな観点から開発をした結果、京都の和束町にある中井製茶場様の抹茶を使用しております。

また、レシピの監修は、Le nez de la patisserie （ル・ネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様に行っていただきました。

中井製茶場様：https://www.umucha.com/

Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様：https://www.instagram.com/le_nez_de_la_patisserie/

あべのハルカスにてMAMIDORI初のポップアップショップ開催も予定

12/3(水)から12/9(火)の7日間、MAMIDORI初のポップアップショップを、あべのハルカスにて開催予定です。

詳細は、後日公式インスタグラムにて発表します。

https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORI大福のふるさと納税寄附も受付中

MAMIDORI大福は、以下のプラットフォームからふるさと納税(京都府)の寄附が可能です。

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B)

ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=MAMIDORI

楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f260002-kyoto/260002_kyoto_mamidori01_oya/

au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=MAMIDORI

JRE MALLふるさと納税：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI)

KABU＆ふるさと納税：https://kabuand.com/furusato/search?keyword=MAMIDORI

Vふるさと納税：https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance(https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance)

ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MAMIDORI

セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1664618

マルイふるさと納税：https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related(https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related)

MAMIDORI公式オンライン販売について

毎週日曜日に在庫を追加し、在庫がなくなり次第販売終了します。売り切れの場合は次回の在庫追加までお待ちください。

今後の情報は公式Instagramにて発表します。

MAMIDORIが実現したいこと

京都和束の茶畑

MAMIDORIのミッションは、「日本の抹茶好きを増やすこと」です。

そのために、抹茶好きの人だけでなく、抹茶をそれほど食べない人でも、"抹茶好きになるきっかけ"になれるような商品を提供します。

そして、抹茶に関心がある人が日本で増えれば、茶農家さんの後継者問題など、お茶業界が抱える問題にも世間がよりフォーカスするようになると考えています。

今、抹茶が「世界の人が好きなもの」になっている中でも、日本の抹茶がずっと世界に誇れるものであってほしいです。