しまむらグループ、11/10（月）より 「しまむらグループWEEK」 を開催！オンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアなど、週替わりでさまざまな企画を実施！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、11月10日(月)より「しまむらグループWEEK」を開催いたします。期間中はオンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアをはじめ、しまむらグループ各店にて週替わりの企画を実施いたします。

■「しまむらパークOPEN記念フェア」について

しまむらパーク（オンラインストア）では、11/10（月）～ 11/23（日）の期間、オープンを記念したフェアを開催します。10/21（火）に新たにOPENした『ディバロ』をはじめ、しまむらグループ各店（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）の商品をお求めいただけます。

オープンを記念して、しまむらロゴを使用したアイテムをご用意しております。

さらに、インフルエンサーとのコラボアイテムや、人気のキャラクター・ブランドのアイテムなど、多彩なラインナップでお届けします。

ディバロでは、オープン記念特別価格のアイテムも取り揃えています。

●商品の一例

・レディース スニーカーセット 税込1,100円（ディバロ）

※写真は一例です。

・キッズ スニーカー・バレエシューズセット 税込2,200円（ディバロ）

■「しまむらパーク」とは

「しまむらパーク」は、しまむらグループの公式オンラインストアです。グループ4事業のオンラインストアを統合し、靴＆ファッション 『ディバロ』を新たに加え、2025年10月21日よりリニューアルオープンしました。しまむらグループの商品をまとめて検索・購入できるほか、全国のグループ店舗で商品をお受け取りいただけます。

▼しまむらグループ公式オンラインストア「しまむらパーク」

https://www.shop-shimamura.com/

■「しまむらグループWEEK」について

「しまむらグループWEEK」期間中は、全国のしまむらグループ各店舗にて、さまざまな企画・打ち出しをご用意しております。ぜひチラシをご覧ください。

・バースデイ

11/12（水）～「753（七五三）SALE」

・シャンブル

11/12（水）～「2つの冬のお洒落」

・しまむら

11/15（土）～「超サプライズセール」

11/19（水）～「暖房に頼らない 節電応援」

・ディバロ

11/15（土）～「BLACK FRIDAY」

・アベイル

11/19（水）～「BLACK FRIDAY先出しセール」

11/22（土）～「BLACK FRIDAYセール」

詳しくは、しまむらグループ公式ホームページおよび各SNS、しまむらパーク（オンラインストア）をご確認ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）