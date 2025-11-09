しまむらグループ、11/10（月）より 「しまむらグループWEEK」 を開催！オンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアなど、週替わりでさまざまな企画を実施！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、11月10日(月)より「しまむらグループWEEK」を開催いたします。期間中はオンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアをはじめ、しまむらグループ各店にて週替わりの企画を実施いたします。
■「しまむらパークOPEN記念フェア」について
しまむらパーク（オンラインストア）では、11/10（月）～ 11/23（日）の期間、オープンを記念したフェアを開催します。10/21（火）に新たにOPENした『ディバロ』をはじめ、しまむらグループ各店（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）の商品をお求めいただけます。
オープンを記念して、しまむらロゴを使用したアイテムをご用意しております。
さらに、インフルエンサーとのコラボアイテムや、人気のキャラクター・ブランドのアイテムなど、多彩なラインナップでお届けします。
ディバロでは、オープン記念特別価格のアイテムも取り揃えています。
●商品の一例
・レディース スニーカーセット 税込1,100円（ディバロ）
※写真は一例です。
・キッズ スニーカー・バレエシューズセット 税込2,200円（ディバロ）
■「しまむらパーク」とは
「しまむらパーク」は、しまむらグループの公式オンラインストアです。グループ4事業のオンラインストアを統合し、靴＆ファッション 『ディバロ』を新たに加え、2025年10月21日よりリニューアルオープンしました。しまむらグループの商品をまとめて検索・購入できるほか、全国のグループ店舗で商品をお受け取りいただけます。
▼しまむらグループ公式オンラインストア「しまむらパーク」
https://www.shop-shimamura.com/
■「しまむらグループWEEK」について
「しまむらグループWEEK」期間中は、全国のしまむらグループ各店舗にて、さまざまな企画・打ち出しをご用意しております。ぜひチラシをご覧ください。
・バースデイ
11/12（水）～「753（七五三）SALE」
・シャンブル
11/12（水）～「2つの冬のお洒落」
・しまむら
11/15（土）～「超サプライズセール」
11/19（水）～「暖房に頼らない 節電応援」
・ディバロ
11/15（土）～「BLACK FRIDAY」
・アベイル
11/19（水）～「BLACK FRIDAY先出しセール」
11/22（土）～「BLACK FRIDAYセール」
詳しくは、しまむらグループ公式ホームページおよび各SNS、しまむらパーク（オンラインストア）をご確認ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）