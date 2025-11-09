しまむらグループ、11/10（月）より 「しまむらグループWEEK」 を開催！オンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアなど、週替わりでさまざまな企画を実施！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、11月10日(月)より「しまむらグループWEEK」を開催いたします。期間中はオンラインストア「しまむらパーク」OPEN記念フェアをはじめ、しまむらグループ各店にて週替わりの企画を実施いたします。



■「しまむらパークOPEN記念フェア」について



しまむらパーク（オンラインストア）では、11/10（月）～ 11/23（日）の期間、オープンを記念したフェアを開催します。10/21（火）に新たにOPENした『ディバロ』をはじめ、しまむらグループ各店（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）の商品をお求めいただけます。



オープンを記念して、しまむらロゴを使用したアイテムをご用意しております。　


さらに、インフルエンサーとのコラボアイテムや、人気のキャラクター・ブランドのアイテムなど、多彩なラインナップでお届けします。



ディバロでは、オープン記念特別価格のアイテムも取り揃えています。



●商品の一例


・レディース　スニーカーセット　税込1,100円（ディバロ）



※写真は一例です。

・キッズ　スニーカー・バレエシューズセット　税込2,200円（ディバロ）



■「しまむらパーク」とは



「しまむらパーク」は、しまむらグループの公式オンラインストアです。グループ4事業のオンラインストアを統合し、靴＆ファッション 『ディバロ』を新たに加え、2025年10月21日よりリニューアルオープンしました。しまむらグループの商品をまとめて検索・購入できるほか、全国のグループ店舗で商品をお受け取りいただけます。


▼しまむらグループ公式オンラインストア「しまむらパーク」


https://www.shop-shimamura.com/




■「しまむらグループWEEK」について



「しまむらグループWEEK」期間中は、全国のしまむらグループ各店舗にて、さまざまな企画・打ち出しをご用意しております。ぜひチラシをご覧ください。



・バースデイ　


11/12（水）～「753（七五三）SALE」



・シャンブル　


11/12（水）～「2つの冬のお洒落」



・しまむら　


11/15（土）～「超サプライズセール」


11/19（水）～「暖房に頼らない 節電応援」



・ディバロ　


11/15（土）～「BLACK FRIDAY」



・アベイル　　


11/19（水）～「BLACK FRIDAY先出しセール」


11/22（土）～「BLACK FRIDAYセール」



詳しくは、しまむらグループ公式ホームページおよび各SNS、しまむらパーク（オンラインストア）をご確認ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/sns/



■お近くの店舗はこちらから検索


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）