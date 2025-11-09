【2025年度 2級建築施工管理技術検定 第一次検定（後期）】無料 「即日採点サービス」本日11/9（日）17時頃～採点結果配信！現在お申込受付中！【総合資格学院】

株式会社総合資格

建設・不動産関連の資格取得スクール「総合資格学院」を運営する株式会社総合資格（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 拓也）は、本日2025年11月9日（日）実施の2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技術検定 第一次検定（後期）において、無料で採点結果をメールでお知らせする「即日採点サービス」の受付を開始しました。

▼2025年度2級建築施工管理技術検定

［第一次検定（後期）］解答速報

https://www.shikaku.co.jp/service/scoring/kenseko-2k/?utm_campaign=press

■「即日採点サービス」について

・試験終了後に解答番号を入力すれば、本日（11月9日）に採点結果をメールでお届け

・本日17：00～採点結果を配信予定。「いち早く得点を知りたい方」におすすめ

・ご利用は完全無料。全問採点なので、登録後はメールを待つだけ

・建設系資格の最高峰 一級建築士試験で業界No.1の実績を誇る総合資格学院の採点なので、信頼度も抜群

・本日（11月9日）11：00より、特設ページにて解答番号入力の受付開始

■2級建築施工管理受検生向け 無料サービス

【プレゼント】2025年度 2級建築施工管理技術検定 第一次検定（後期）／第二次検定

解答・解説書

https://form.shikaku.co.jp/webapp/form/12729_pvs_318/index.do

本日（11月9日）の第一次検定、第二次検定を一問一問丁寧に解説した当学院オリジナルの解答・解説書を応募者全員に無料でプレゼント。試験の見直しにもピッタリな一冊です。

※12月中旬より発送

【ガイダンス】2025年度 2級建築施工管理技術検定 第一次検定（後期）

解答・解説会 〔ネット受講or来校受講〕

https://www.shikaku.co.jp/campaign/guidance.php

本日（11月9日）の第一次検定でポイントとなった問題を、当学院の講師がわかりやすく解説する無料のガイダンスです。ネット受講であればいつでも、どこでも、好きな場所でご覧いただけます。

※12月下旬より開催

■ 合格実績No.1スクール 総合資格学院

画像はイメージです

総合資格学院は、株式会社総合資格が運営するスクール事業ブランド。建設・不動産関連の資格取得スクールとして圧倒的な実績を誇っており、特に難関国家資格の建築士試験受験対策に強みを持っています。

令和6年度1級建築士試験において、設計製図試験を合格した方の58.7％（全国合格者3,010名中／当学院当年度受講生1,768名）を、また、学科試験と設計製図試験を1年で合格した方の64.3％（全国ストレート合格者1,036名中／当学院当年度受講生666名）を当学院当年度受講生が占め、「日本一」の合格実績を達成しています（令和7年1月15日現在）。

令和6年度の設計製図試験は、26.6％という低い合格率などから『過去10年で「最難関」の試験であった』とされており、その試験においても当学院は、1,768名という圧倒的な合格者数となりました。

（注1）ストレート合格者とは、１級建築士学科試験に合格し、同年度の１級建築士設計製図試験に続けて合格した方です。

（注2）令和6年度1級建築士 学科・設計製図試験 全国ストレート〔学科+設計製図〕合格者占有率64.3％（全国ストレート合格者1,036名中／当学院当年度受講生666名）

（注3）令和6年度1級建築士 設計製図試験 全国合格者占有率58.7％（全国合格者3,010名中／当学院受講生1,768名）

▼「総合資格学院の合格実績」詳細はこちら

https://www.shikaku.co.jp/about/achievements/

【総合資格学院イメージキャラクター 田中道子さん】

[プロフィール] 田中道子（たなか・みちこ）

1989年8月24日生まれ、静岡県浜松市出身。オスカープロモーション所属。

ミス・ワールド2013日本代表、世界大会ベスト30に選出。ドラマ「大奥」（CX）、「霊媒探偵・城塚翡翠」「invert城塚翡翠 倒叙集」「Dr.チョコレート」（NTV/Hulu）、「顔に泥を塗る」「六本木クラス」（EX）、映画「極主夫道」、「解体キングダム」（NHK総合）、「しあわせ気分のフランス語」（NHKEテレ）、「新美の巨人たち」（TX）、「築き人」（BSテレ東 総合資格提供）などに出演するほか、「プレバト!!」（MBS/TBS)では水彩画等で才能を発揮するなど多方面で活躍の場を増やしている。多忙を極める中、2022年に最難関国家資格の一つである一級建築士試験に合格。

【総合資格学院 合格実績No.1 建築士講座の特徴】

■「人対人」による対面指導

難関試験だからこそ、「不明点がその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」など、効果・効率のよい学習が可能です。

■講義の中核となるプロの講師陣

「受講生全員合格」を目標に掲げ、目の前にいる受講生の悩みを的確に解決し、受講生一人ひとりに合格までの明確な道筋を示します。

■合格まで受講生一人ひとりを徹底サポート

教務スタッフを中心に学習進捗状況の把握、出席確認から学習アドバイス、さらにはモチベーションアップまで万全のサポートを実施。

■合格のノウハウを凝縮したオリジナル教材

試験の最新傾向や過去の出題傾向も徹底的に分析し、毎年改訂を行っています。

また延べ数十万にもおよぶ受講生の声を反映させているため圧倒的なわかりやすさも実現。

■知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の段階ごとに専用の教材を用意。

■合格実績日本一を達成し続ける製図指導

作図手順の指導を段階ごとに行い、作図途中の手元は講師が教室を巡回し確認します。

改善点はその場でアドバイスを実施し、きめ細かな添削も魅力。

【開講講座】

＜建築系＞ ・一級建築士 ・二級建築士 ・構造設計一級建築士 ・設備設計一級建築士 ・建築設備士

＜施工管理系＞ ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士 ・1級管工事施工管理技士

＜不動産系＞ ・宅建士 ・賃貸不動産経営管理士

＜インテリア系＞ ・インテリアコーディネーター

▼総合資格学院 公式ホームページ https://www.shikaku.co.jp/

▼総合資格学院 公式X https://x.com/shikaku_sogo(https://x.com/shikaku_sogo)

▼総合資格学院 公式Instagram https://www.instagram.com/sogoshikaku_official

▼総合資格学院 公式LINE https://lin.ee/bFS34qb

▼総合資格学院 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCljaeqHlizgXdSRrlU9XYyg

【会社概要】（2025年10月1日現在）

[所在地] 株式会社 総合資格 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル22階 [TEL]03-3340-2810(代)

[所在地] 株式会社中部資格 愛知県名古屋市中区錦1-2-22 中部資格ビル [TEL]052-202-1795(代)

[代表者] 佐藤 拓也

[設 立] 1987年1月

[従業員数] 659名

[資本金] 総合資格：1億円

[売上高] 140億円（2024年9月期）

[事業内容］各種国家資格受験講座の開催、各種セミナーの開催、教材の出版、法定講習の開催、人材事業

[U R L ] https://www.shikaku.co.jp