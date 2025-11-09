ウラウラの「夢」叶う！「ウラのウラまで浦川です」番組５周年記念『徳を積むツアー』開催決定
月～木曜お昼3時から放送の『ウラのウラまで浦川です』番組5周年を記念し、番組パーソナリティ・浦川泰幸（ABCアナウンサー）の大好きな「飛行機」を特別貸切！株式会社ジェイエアのご協力のもと、「ウラのウラまで浦川です」5周年企画『徳を積むツアー』の開催が決定しました。
12月6日（土）、チャーターフライトが関西国際空港からテイクオフします。
また当日のチャーターフライトには、火曜パートナーの杉本彩も応援に駆け付け、浦川泰幸とともにツアーに参加します。
11月10日（月）より、本ツアー企画の申込みを先着順にて受付開始します。お申込みについては10日の「ウラのウラまで浦川です」内で詳細を発表。お聴きのがしなく！
「ウラのウラまで浦川です」５周年企画『徳を積むツアー』
＜ツアー詳細＞
■開催日：2025年12月6日（土）
■販売価格：48,000円（税込、昼食・オリジナルグッズ込）
■旅行企画・実施：株式会社神姫トラベル
■機材：J-AIR エンブラエル E190型機
■参加出演者：浦川泰幸（ABCテレビアナウンサー）、杉本彩（株式会社オフィス彩）
■申込受付：11月10日（月）の「ウラのウラまで浦川です」番組内で申込み電話番号を発表
※株式会社神姫トラベルでの電話受付・先着順販売になります。
＜ツアー行程＞（予定）
午前10時30分 指定場所に集合
午前11時00分 「ウラのウラまで浦川です」×J-AIR特別航空教室（約1時間程度）
午後１時00分 「ウラのウラ」チャーター便 関西空港国内線ターミナルより出発
飛行ルート：関西空港離陸後、出雲大社上空～出雲大社上空を旋回し、富士山上空へ。最後は、伊勢神宮上空を旋回し、関西空港へ帰着する約3時間の特別フライト。
午後4時30分 関西空港国内線ターミナルに到着予定。解散。
※当日の天候次第では、上空から景色がご覧になれない可能性があります。
※チャーターフライトの時間は変更になる可能性がございます。
■番組概要■
◇タイトル：『ウラのウラまで浦川です』
◇放送日時：毎週月曜15：00～17：25／火～木曜15:00～17:45
◇パーソナリティ：浦川泰幸（ABCアナウンサー）
◇パートナー：（月）熊谷奈美・中西正男
（火）杉本彩
（水）角田龍平・ネイビーズアフロみながわ(隔週)・丸亀じゃんご北村敏輝(隔週)・
（木）塩田えみ・中西正男
◇番組URL：https://abcradio.asahi.co.jp/uraura/