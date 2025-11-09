ウラウラの「夢」叶う！「ウラのウラまで浦川です」番組５周年記念『徳を積むツアー』開催決定

朝日放送ラジオ株式会社

月～木曜お昼3時から放送の『ウラのウラまで浦川です』番組5周年を記念し、番組パーソナリティ・浦川泰幸（ABCアナウンサー）の大好きな「飛行機」を特別貸切！株式会社ジェイエアのご協力のもと、「ウラのウラまで浦川です」5周年企画『徳を積むツアー』の開催が決定しました。

12月6日（土）、チャーターフライトが関西国際空港からテイクオフします。

また当日のチャーターフライトには、火曜パートナーの杉本彩も応援に駆け付け、浦川泰幸とともにツアーに参加します。

11月10日（月）より、本ツアー企画の申込みを先着順にて受付開始します。お申込みについては10日の「ウラのウラまで浦川です」内で詳細を発表。お聴きのがしなく！

「ウラのウラまで浦川です」５周年企画『徳を積むツアー』

＜ツアー詳細＞

■開催日：2025年12月6日（土）

■販売価格：48,000円（税込、昼食・オリジナルグッズ込）

■旅行企画・実施：株式会社神姫トラベル

■機材：J-AIR エンブラエル E190型機

■参加出演者：浦川泰幸（ABCテレビアナウンサー）、杉本彩（株式会社オフィス彩）

■申込受付：11月10日（月）の「ウラのウラまで浦川です」番組内で申込み電話番号を発表

※株式会社神姫トラベルでの電話受付・先着順販売になります。

＜ツアー行程＞（予定）

午前10時30分 指定場所に集合

午前11時00分 「ウラのウラまで浦川です」×J-AIR特別航空教室（約1時間程度）

午後１時00分 「ウラのウラ」チャーター便 関西空港国内線ターミナルより出発

飛行ルート：関西空港離陸後、出雲大社上空～出雲大社上空を旋回し、富士山上空へ。最後は、伊勢神宮上空を旋回し、関西空港へ帰着する約3時間の特別フライト。

午後4時30分 関西空港国内線ターミナルに到着予定。解散。

※当日の天候次第では、上空から景色がご覧になれない可能性があります。

※チャーターフライトの時間は変更になる可能性がございます。

