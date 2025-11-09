【การสนทนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ / 外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese 教材「文法・ビジネス会話」がタイ語に対応

株式会社ネイティブキャンプ

บริษัท เนทีฟแคมป์ จำกัด (สำนักงานใหญ่: เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประธานกรรมการผู้จัดการ: คุณคุนิฮิโระ ทานิกาวะ) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ “Native Camp Japanese”

ขอประกาศว่า ขณะนี้หลักสูตร “ไวยากรณ์และบทสนทนาทางธุรกิจ” ได้รองรับภาษาไทยแล้ว

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたび、教材「文法・ビジネス会話」が、新たにタイ語に対応いたしました。

ที่ Native Camp Japanese คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้ไม่จำกัดเวลา เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า!

ขณะนี้ หลักสูตร “ไวยากรณ์และบทสนทนาทางธุรกิจ” ได้รองรับภาษาไทยแล้ว

ก่อนหน้านี้ หลักสูตรนี้รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวเต็มและตัวย่อ) และภาษาเกาหลีเท่านั้น

แต่จากแนวโน้มที่ผู้เรียนชาวต่างชาติจำนวนมากขึ้นมีเป้าหมายในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

เราจึงได้เพิ่มการรองรับภาษาไทยในครั้งนี้

ในหลักสูตร “ไวยากรณ์และบทสนทนาทางธุรกิจ”

ผู้เรียนสามารถศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ผ่านสถานการณ์จำลองในบริบทของธุรกิจจริงได้อย่างเข้าใจง่าย

เราหวังว่าการเพิ่มภาษาไทยในครั้งนี้

จะช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และก้าวสู่เป้าหมายในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ

Native Camp Japanese จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้รองรับได้หลายภาษา

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกต่อไป

แคมเปญทดลองเรียนฟรี 7 วัน กำลังจัดอยู่ในขณะนี้!

สมัครตอนนี้เพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 7 วัน พร้อมรับคอยน์มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ!

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้เท่านั้น

เพียงลงทะเบียนใหม่ผ่านลิงก์พิเศษด้านล่าง คุณจะได้รับคอยน์มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ!

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 พฤศจิกายน 2025 (วันเสาร์) 00:00 น. ～ 30 พฤศจิกายน 2025 (วันอาทิตย์) 23:59 น.

เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบเรียนรู้ที่ “ยืดหยุ่น” ของ Native Camp Japanese ถือเป็นจุดเด่นสำคัญ

ไม่ต้องจองล่วงหน้า เพียงแค่เข้าสู่ระบบก็เริ่มบทเรียนได้ทันที ทำให้สามารถใช้เวลาว่างในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ด้วยบทเรียนแบบตัวต่อตัว คุณสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่ยากต่อการพัฒนาเมื่อเรียนด้วยตนเอง

การพูดคุยกับอาจารย์เจ้าของภาษาจะช่วยให้คุณพูดได้อย่างลื่นไหล และเรียนรู้สำนวนที่เป็นธรรมชาติในแบบเจ้าของภาษา

ฝึกบทสนทนาให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ - รองรับเป้าหมายการเรียนที่หลากหลาย

เพื่อรองรับตลาดประเทศไทย Native Camp Japanese จึงได้จัดเตรียมหัวข้อการเรียนที่หลากหลาย

เพื่อช่วยพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์มืออาชีพ + คอร์สไม่จำกัด = สภาพแวดล้อมการเรียนแบบดื่มด่ำ

การสอนแบบตัวต่อตัวของ Native Camp Japanese เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการใช้ภาษาจริง

อาจารย์ทุกคนผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อมอบบทเรียนที่มีคุณภาพสูง

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยระบบเรียนแบบไม่จำกัด ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท: Native Camp, Inc.

ที่อยู่: Jinnan 1-9-2, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

ประธานบริษัท: Kunihiro Tanikawa

เว็บไซต์บริษัท: https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_th

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、教材「文法・ビジネス会話」が、新たにタイ語に対応いたしました。

これまで本教材は、英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語に対応していましたが、近年、日本での就労を目指す学習者の増加を受け、タイ語にも対応いたしました。

「文法・ビジネス会話」の教材では、ビジネスシーンにおける実際の会話を想定しながら、基本的な日本語文法を学ぶことができます。今回のタイ語対応により、タイ語を母語とされる学習者が、より効率的に日本語を学習し、日本における就労という目標を達成していただければと思います。

今後もNative Camp Japaneseは、多言語対応を推進し、世界中の日本語学習者のニーズに応える教材・サービスの充実を目指してまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2025年11月1日(土)00:00 ～ 2025年11月30日(日)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)