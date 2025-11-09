株式会社サンリオとの共同開発中の新作ゲームのタイトルを公開！『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同開発を行っている新作ゲームのタイトル『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』が公開されたことをお知らせいたします。

『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』ティザービジュアル (C) 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ- 新作ゲームのタイトルについて

エイチームエンターテインメントがサンリオと共同開発中の新作ゲームのタイトルは『フラガリアメモリーズ Color of Wishes（カラー オブ ウィッシィズ）』です。『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』は、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」のメディアミックスプロジェクトとして、初のスマートフォン向けゲームとなります。

■【特報】スマートフォン向けゲーム制作決定！【フラガリアメモリーズ Color of Wishes】

https://youtu.be/NaukvLDBY2Y

2.「フラガリアメモリーズ」とは

様々なメディアを横断してサンリオが贈る、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジープロジェクトです。

■ あらすじ

「この世界を、救って！」

―― 主(ロード)であるハローキティの願いに 応え、ハルリットは冒険の旅に出た。純真と愛と 友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の 存在シーズ。不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていた。ハローキティたちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

■ 公式サイト・各種SNS

「フラガリアメモリーズ」公式サイト：https://fragariamemories.sanrio.co.jp

「フラガリアメモリーズ」公式X：https://x.com/fragaria_sanrio

「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FRAGARIAMEMORIES

■ 登場キャラクター

18体のフラガリアの騎士たちは、“ブーケ”と呼ばれる3つのユニットに分かれています。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

3. 今後について

ゲーム内容等の詳細につきましては、2026年以降公表が可能となり次第、お知らせいたします。

当社は今後も、「みんなで幸せになれる会社にすること」「今から100年続く会社にすること」という経営理念のもと、“Ateam Purpose”である「Creativity × Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること」の実現を目指して、枠にとらわれない創造性と高い技術力で、世の中に価値を提供してまいります。

