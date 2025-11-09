【2025年度2級建築施工 後期一次検定】無料「即日WEB採点サービス」試験当日(11/9) 19:00頃より採点結果配信！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年11月9日（日）に実施される2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技士 後期一次検定において、無料で採点結果をお知らせする「即日WEB採点サービス」を実施いたします。採点結果は試験当日19：00頃よりメールにて配信予定です。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction2q/road/kaisoku/2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技士 後期一次検定 解答速報

即日WEB採点サービス

実際の試験で解答した番号と必要事項をご入力いただくと、日建学院独自の解答に基づき、採点結果をメールにてお知らせいたします。ぜひご活用ください。

■ご利用期間

2025年11月9日（日）12：45頃～2025年11月17日（月）16：00

■採点結果

2025年11月9日（日）19：00頃よりメールにて配信開始予定

総評

2025年11月10日（月）17：00頃公開予定です。

解答速報

2025年11月9日（日）に実施される2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技士 後期一次検定の「解答速報」を試験当日18：00よりYouTube LIVE配信いたします。

■2級建築施工管理技士 後期一次検定 解答速報

2025年11月9日（日）18：00～ 日建学院YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OnGkJccvV78 ]

二次検定 答案添削＆ランク評価サービス

あなたの自己答案を「ランク評価判定」で、新たな資格取得へのスタートを！

（1）二次検定終了後、自己答案を復元して、解答入力フォームより日建学院へお送りください。

（2）当学院「添削指導講師」があなたの答案を詳細にチェック、A～Dランク別に判定いたします。

（3）答案はお申込み確認後、約2週間でご自宅に返送いたします。

■ご利用期間

2025年11月9日（日）～2025年11月20日（木）18：00

▼2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技士 後期一次検定 解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction2q/road/kaisoku/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/