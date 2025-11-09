「フラガリアメモリーズ」が待望のゲーム化！初のスマートフォン向けゲーム『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』制作決定

株式会社サンリオ『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』ティザービジュアル (C) 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」のメディアミックスプロジェクトとして、初のスマートフォン向けゲーム『フラガリアメモリーズ Color of Wishes(カラー オブ ウィッシィズ)』を制作することをお知らせします。ゲームに関する続報は、2026年以降随時発表していきます。

また、フラガリアメモリーズの声優キャスト13名がメインで歌唱パフォーマンスする初のライブイベント『フラガリアメモリーズ CAST LIVE ～ Luminous Moments ～(ルミナス モーメンツ)』を、2026年8月9日(日)に文京シビックホールで開催することが決定しました。さらに、10月30日(木)に開幕したボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲「Moment Horizon(モーメント ホライゾン)」のミュージックビデオ(以下、MV)を本日「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネルにて公開しました。MVでは、3DCGを使用した映像美の中で、疾走感あふれる楽曲をハローキティのフラガリア“ハルリット”を含む3人のフラガリアたちが歌い上げます。

初のスマートフォン向けゲーム 『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』制作決定

ボイスドラマと楽曲MVを軸にしながら、ミュージカルや3DCGライブなど様々な展開を行ってきた「フラガリアメモリーズ」ですが、このたび待望のゲーム化が決定しました。ゲームタイトルは『フラガリアメモリーズ Color of Wishes(カラー オブ ウィッシィズ)』で、特報映像を公開しました。ゲームに関する続報は、2026年以降随時発表していきます。

■【特報】スマートフォン向けゲーム制作決定！【フラガリアメモリーズ Color of Wishes】

https://youtu.be/NaukvLDBY2Y

初のキャストライブ 『フラガリアメモリーズ CAST LIVE ～ Luminous Moments ～』開催決定

『フラガリアメモリーズ CAST LIVE ～ Luminous Moments ～』は、声優キャスト13名がメインで歌唱パフォーマンスする初のキャストライブです。フラガリアたちの想いを描いた数々の曲と共に、光り輝くひとときをお届けします。ハローキティのフラガリア“ハルリット”役の梶原岳人、バッドばつ丸のフラガリア“バドバルマ”役の武内駿輔、タキシードサムのフラガリア“タッサム”役の村瀬歩など、人気声優計13名が登場します。チケットは、11月9日(日)より公式サイト一次先行(抽選)の受付を開始いたします。

◆公演概要

公演ロゴ

公演タイトル ：「フラガリアメモリーズ CAST LIVE ～ Luminous Moments ～」

日程 ：2026年8月9日(日)

時間 ：昼の部 【開場】13:00 【開演】13:45 予定

夜の部 【開場】16:45 【開演】17:30 予定

会場 ：文京シビックホール 大ホール(東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター内)

出演者 ：

ハルリット役 梶原 岳人、メロルド役 林 勇、ロマリシュ役 土岐 隼一、リミチャ役 日向 朔公

クロード役 坂田 将吾、クラークステラ役 三上 瑛士、ルタールステラ役 榊原 優希

ミュンナ役 徳留 慎乃佑、バドバルマ役 武内 駿輔、チャコ役 小笠原 仁、タッサム役 村瀬 歩

ハンギョン役 松岡 洋平、ピケロ役 町本 成史

チケット料金 ：11,660円(税込)/枚

チケット詳細 ：https://w.pia.jp/t/fragariamemories-castlive/

チケット受付 ：

・公式サイト1次先行(抽選) 【受付期間】2025年11月9日(日) 13:00～11月24日(月・祝) 23:59

ボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲 『Moment Horizon』MV情報

10月30日(木)より開幕したボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲『Moment Horizon』のMVを、公式YouTubeにて本日公開しました。フル3DCGによる“アナログとデジタルの融合”を表現した、圧巻の映像美の本作。想い出の美しさと儚さを音にしたようなテクノ調の楽曲を、ハローキティのフラガリア“ハルリット”、シナモロールのフラガリア“シエロモート”、バッドばつ丸のフラガリア“バドバルマ”の3人が歌い踊る姿は必見です。

■MV情報

MV配信URL ：https://youtu.be/OJcYZa-dAnM

MV公開日時 ：2025年11月9日(日)13時

既出参考情報 「フラガリアメモリーズ」とは

■「フラガリアメモリーズ」とは

様々なメディアを横断してサンリオが贈る、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジープロジェクト。

■あらすじ

「この世界を、救って！」

―― 主(ロード)であるハローキティの願いに応え、ハルリットは冒険の旅に出た。純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在シーズ。不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていた。ハローキティたちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語。

■公式サイト・各種SNS

「フラガリアメモリーズ」公式サイト：https://fragariamemories.sanrio.co.jp

「フラガリアメモリーズ」公式X ：https://x.com/fragaria_sanrio

「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FRAGARIAMEMORIES

■登場キャラクター

18体のフラガリアの騎士たちは、“ブーケ”と呼ばれる3つのユニットに分かれています。

RED BOUQUET(レッドブーケ)BLUE BOUQUET(ブルーブーケ)NOIR BOUQUET(ノワールブーケ)