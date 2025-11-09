SLV、ビルド済 Solana クライアントソフトウェアミラーの「SLV Artifacts」を公開。セルフビルド不要で即時利用可能に

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana バリデータおよび RPC 運用を自動化するオープンソース基盤「SLV」において、新たにビルド済 Solana クライアントソフトウェアミラー「SLV Artifacts」を公開しました。

これにより、Solana クライアントソフトウェアをセルフビルドすることなく即時に利用でき、これまでビルド環境構築に要していたコンピュータリソース・人的リソース・時間などの負担を大幅に削減します。

セルフビルドの課題をオープンソースで解決

Solana では公式によるビルド済バイナリ提供が終了し、各運用者が自ら Rust ソースコードをビルドする必要が生じています。

このセルフビルドには適切なコンピュータリソースはもちろん、手間と時間、そして正確な手順が求められます。

重要なのは「正しいリソースによって正しい手順で同じソフトウェアをビルドすること」であり、これをすべての運用者が個別に行うのは非効率で再現性も損なわれます。

こうした課題に対して、SLV はオープンソース的な解決策を提示します。

透明性を保ちソースコードを公開するプロジェクトとして、ビルド済ミラーソフトウェアを提供することで、Solana バリデータおよび RPC 事業者にとって必要な構築コストを広範囲に削減できます。

SLV を利用すれば、このミラーソフトウェア（SLV Artifacts）を直接参照し、立ち上げにかかる時間を従来の半分以下に短縮できます。

また、SLV を使用していない開発者にとっても、公開されている URL から wget など任意のダウンロードコマンドで入手可能です。

SLV Artifacts の仕組みと更新

SLV Artifacts は、Validators DAO が自動ビルドした Solana、Jito、Agave 各クライアントソフトウェアを Cloudflare R2 ストレージ上に配置し、Cloudflare のグローバルプロキシを通じて世界各地からキャッシュ・配信されます。

これにより、どの地域からも安定かつ高速にダウンロードでき、分散運用環境での更新も容易になっています。

新しいビルドが公開されるたびに、Validators DAO の公式 Discord 内「#slv-update」チャンネルで自動的に通知されます。

このチャンネルではアップデート内容とともに、各アーティファクト（バイナリ）のダウンロード URL も即時に共有され、常に最新のクライアントソフトウェアを取得することができます。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

オープンソースとしての意義

SLV は、Solana バリデータや RPC 運用をより簡潔かつ再現性高く実行するための基盤として開発されています。

すべての構成と更新手順をオープンソースで公開し、世界中の運用者が同一の手順・同一の成果物を利用できる環境を整備しています。

今回の SLV Artifacts 公開は、Solana エコシステムにおけるセルフビルド時代の課題に対する具体的な解決策であり、運用者間の情報格差を減らし、インフラの透明性と品質を両立させる取り組みです。

関連リンク

- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR