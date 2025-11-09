11月10日発売のアニメディア12月号、表紙は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』、Wカバーは『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年12月号を11月10日に発売いたします。

アニメディア12月号のカバー（表紙）は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。トレイ、ケイト、円満雄剣の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より、あかりとらぁらが登場。

◎あなたに贈るとびっきりのWONDERな学園生活、どうぞご堪能あれ(ハート)

●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション

[花江夏樹、山下誠一郎×小林千晃、鈴木崚汰、小林竜之、阿座上洋平、杉山紀彰]

◎映画大ヒット記念！ キセキ信じる大特集♪

今までもこれからもずっと――！

隣で輝き続ける最高のアイドル

●アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-

[下地紫野×茜屋日海夏、和久井 優、石川由依、芹澤 優、久保田未夢]

◎丸くなるな星となれ★

～冬こそきらめく綺羅星たち～

●ウマ娘 シンデレラグレイ

[大空直美×石上静香]

●しゃばけ

[沖野晃司×八代 拓]

●忍者と極道

[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]

●千歳くんはラムネ瓶のなか

[長谷川育美]

●ワンパンマン 第3期

●桃源暗鬼

[沢城千春]

◎【新連載】DIGIMON BREAK TIME

●DIGIMON BEATBREAK

◎制作秘話満載 総力特集

数多の試練さえ進む力に――

スターへの階段を駆け上がるIDOLiSH7！

●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【前編】【後編】

◎デンジが見た夢、レゼが引いた導火線

●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

◎黒猫の妖精シャオヘイの新たな冒険活劇――開幕!!

●羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来

[宮野真守]

◎呪術高専活動ファイル

●『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』

[津田健次郎]

◎フランシュシュvs宇宙人！？

戦え！ 歌え！ ゾンビィたちよ！

空前絶後のパラダイスなSAGA

●劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』

[本渡 楓×種田梨沙]

◎ゴールデンカムイ劇場録

●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】

[小林親弘]

◎プロセカの知りたいセカイ vol.37

●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第4回】

●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ

◎【連載第7回】キミプリ♪きらめきSTAGE

●キミとアイドルプリキュア♪

[諏訪部順一]

◎what's up？ パラライ【第60回】

『パラライ』6周年記念特集

●Paradox Live

[梶原岳人、竹内良太、小林裕介、近藤孝行、中島ヨシキ、井上麻里奈、天月、古川 慎]

◎ハニメディア

●夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ 君を幸せにするのはわたし(ハート)

[夏川椎菜]

◎麗しのつよつよ令嬢速報

●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

[前田佳織里]

◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!

●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2

[遠藤大智]

◎HELP ME！ IMP！

●ヘルヴァ・ボス

[武藤正史]

◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑

～『SILENT HILL f 』狐面の男～

●SILENT HILL f

[泰江和明]

◎設定資料集

●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション

●DIGIMON BEATBREAK

◎アニメディアの推し！ゴト

●パラノマサイト FILE23 本所七不思議

◎撃たずして勝つ

究極の頭脳戦、開幕！

●舞台『ジョーカー・ゲームIII』

[梶田拓希×土屋直武]

◆別冊付録

クリアファイル

・Paradox Live

◆綴じ込み付録1

オリジナルB3ポスター

・アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-

・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ

◆綴じ込み付録2

スペシャルフォトカード

・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ

◆ピンナップ

・ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション

・ウマ娘 シンデレラグレイ

・しゃばけ

・千歳くんはラムネ瓶のなか

◆『アニメディア12月号』

発売日：2025年11月10日（月）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,200円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行元：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia

「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/

株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/

