11月10日発売のアニメディア12月号、表紙は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』、Wカバーは『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年12月号を11月10日に発売いたします。
アニメディア12月号のカバー（表紙）は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。トレイ、ケイト、円満雄剣の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より、あかりとらぁらが登場。
◎あなたに贈るとびっきりのWONDERな学園生活、どうぞご堪能あれ(ハート)
●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション
[花江夏樹、山下誠一郎×小林千晃、鈴木崚汰、小林竜之、阿座上洋平、杉山紀彰]
◎映画大ヒット記念！ キセキ信じる大特集♪
今までもこれからもずっと――！
隣で輝き続ける最高のアイドル
●アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-
[下地紫野×茜屋日海夏、和久井 優、石川由依、芹澤 優、久保田未夢]
◎丸くなるな星となれ★
～冬こそきらめく綺羅星たち～
●ウマ娘 シンデレラグレイ
[大空直美×石上静香]
●しゃばけ
[沖野晃司×八代 拓]
●忍者と極道
[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]
●千歳くんはラムネ瓶のなか
[長谷川育美]
●ワンパンマン 第3期
●桃源暗鬼
[沢城千春]
◎【新連載】DIGIMON BREAK TIME
●DIGIMON BEATBREAK
◎制作秘話満載 総力特集
数多の試練さえ進む力に――
スターへの階段を駆け上がるIDOLiSH7！
●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【前編】【後編】
◎デンジが見た夢、レゼが引いた導火線
●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
◎黒猫の妖精シャオヘイの新たな冒険活劇――開幕!!
●羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来
[宮野真守]
◎呪術高専活動ファイル
●『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』
[津田健次郎]
◎フランシュシュvs宇宙人！？
戦え！ 歌え！ ゾンビィたちよ！
空前絶後のパラダイスなSAGA
●劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』
[本渡 楓×種田梨沙]
◎ゴールデンカムイ劇場録
●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】
[小林親弘]
◎プロセカの知りたいセカイ vol.37
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第4回】
●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
◎【連載第7回】キミプリ♪きらめきSTAGE
●キミとアイドルプリキュア♪
[諏訪部順一]
◎what's up？ パラライ【第60回】
『パラライ』6周年記念特集
●Paradox Live
[梶原岳人、竹内良太、小林裕介、近藤孝行、中島ヨシキ、井上麻里奈、天月、古川 慎]
◎ハニメディア
●夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ 君を幸せにするのはわたし(ハート)
[夏川椎菜]
◎麗しのつよつよ令嬢速報
●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
[前田佳織里]
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2
[遠藤大智]
◎HELP ME！ IMP！
●ヘルヴァ・ボス
[武藤正史]
◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑
～『SILENT HILL f 』狐面の男～
●SILENT HILL f
[泰江和明]
◎設定資料集
●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション
●DIGIMON BEATBREAK
◎アニメディアの推し！ゴト
●パラノマサイト FILE23 本所七不思議
◎撃たずして勝つ
究極の頭脳戦、開幕！
●舞台『ジョーカー・ゲームIII』
[梶田拓希×土屋直武]
◆別冊付録
クリアファイル
・Paradox Live
◆綴じ込み付録1
オリジナルB3ポスター
・アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-
・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
◆綴じ込み付録2
スペシャルフォトカード
・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
◆ピンナップ
・ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション
・ウマ娘 シンデレラグレイ
・しゃばけ
・千歳くんはラムネ瓶のなか
◆『アニメディア12月号』
発売日：2025年11月10日（月）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia
「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/
株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/
■本書のご購入はこちら
Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2025%E5%B9%B4-12-%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B0FWKYN9LK/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.cNoZvrkjgpvwqQHuEHLShePOtQLqUlryqOKtgTEEcS_NRW6dwsvXhR_hAOq9h4O3bRSZmpvtsgekOXYfeJodj5LK30xeJy9U4FOr1a5KQf_b8MCWid8j-XxBS1jtNuG9dpo5MH-5h-2BHk9AJxjZ3geu5uAKFZh_lWcAawXFsciugAW13223Us3VDXgzjFciWL3VvhLyAX8EC0YUcnErw4DlZG8E3xbZI5Vx4UUax_8iM5ljEJmzp1iQw4IOPDca7R9274ycGavJL_SPsPQiGjh-whl9gbgOU1DgV_RGwv0.MSgwH7YdU5ZutnW2V7NeveghON17SSv1AHKms-ej_Kg&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&qid=1762320604&sr=8-1)
セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1263588731)
楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18422350/?variantId=18422350)
■本リリースに関するお問合せ
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
(https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html)
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/