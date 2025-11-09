11月10日発売のアニメディア12月号、表紙は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』、Wカバーは『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年12月号を11月10日に発売いたします。






アニメディア12月号のカバー（表紙）は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。トレイ、ケイト、円満雄剣の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より、あかりとらぁらが登場。



◎あなたに贈るとびっきりのWONDERな学園生活、どうぞご堪能あれ(ハート)


●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション


[花江夏樹、山下誠一郎×小林千晃、鈴木崚汰、小林竜之、阿座上洋平、杉山紀彰]



◎映画大ヒット記念！　キセキ信じる大特集♪


今までもこれからもずっと――！


隣で輝き続ける最高のアイドル


●アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-


[下地紫野×茜屋日海夏、和久井 優、石川由依、芹澤 優、久保田未夢]



◎丸くなるな星となれ★


～冬こそきらめく綺羅星たち～


●ウマ娘 シンデレラグレイ


[大空直美×石上静香]


●しゃばけ


[沖野晃司×八代 拓]


●忍者と極道


[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]


●千歳くんはラムネ瓶のなか


[長谷川育美]


●ワンパンマン　第3期


●桃源暗鬼


[沢城千春]



◎【新連載】DIGIMON BREAK TIME


●DIGIMON BEATBREAK



◎制作秘話満載 総力特集


数多の試練さえ進む力に――


スターへの階段を駆け上がるIDOLiSH7！


●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【前編】【後編】



◎デンジが見た夢、レゼが引いた導火線


●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』



◎黒猫の妖精シャオヘイの新たな冒険活劇――開幕!!


●羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来


[宮野真守]



◎呪術高専活動ファイル


●『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』


[津田健次郎]



◎フランシュシュvs宇宙人！？


戦え！ 歌え！ ゾンビィたちよ！


空前絶後のパラダイスなSAGA


●劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』


[本渡 楓×種田梨沙]



◎ゴールデンカムイ劇場録


●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】


[小林親弘]



◎プロセカの知りたいセカイ vol.37


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第4回】


●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ



◎【連載第7回】キミプリ♪きらめきSTAGE


●キミとアイドルプリキュア♪


[諏訪部順一]



◎what's up？　パラライ【第60回】


『パラライ』6周年記念特集


●Paradox Live


[梶原岳人、竹内良太、小林裕介、近藤孝行、中島ヨシキ、井上麻里奈、天月、古川 慎]



◎ハニメディア


●夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ　君を幸せにするのはわたし(ハート)


[夏川椎菜]



◎麗しのつよつよ令嬢速報


●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか


[前田佳織里]



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2


[遠藤大智]



◎HELP ME！ IMP！


●ヘルヴァ・ボス


[武藤正史]



◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑


～『SILENT HILL f 』狐面の男～


●SILENT HILL f


[泰江和明]



◎設定資料集


●ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション


●DIGIMON BEATBREAK



◎アニメディアの推し！ゴト


●パラノマサイト FILE23 本所七不思議



◎撃たずして勝つ


究極の頭脳戦、開幕！


●舞台『ジョーカー・ゲームIII』


[梶田拓希×土屋直武]



◆別冊付録


クリアファイル


・Paradox Live



◆綴じ込み付録1


オリジナルB3ポスター


・アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-


・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ


◆綴じ込み付録2


スペシャルフォトカード


・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ



◆ピンナップ


・ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション


・ウマ娘 シンデレラグレイ


・しゃばけ


・千歳くんはラムネ瓶のなか



◆『アニメディア12月号』


発売日：2025年11月10日（月）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia


「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/


株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/



