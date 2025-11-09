THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～ Nightmare Remix 再演キャスト＆日替わりゲスト決定！
2025年7月に初演した『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～』。大好評を受け、早くも再演が決定いたしました。さらに『コミカライズ』も決定し、新たな設定へバージョンアップ、物語はさらなる次元へ。
原作・脚本・演出は前作から松多壱岱が続投。劇場スケールも拡大、演出はよりダークに、よりドラマティックに進化します。
気になるキャストは、明智小五郎役・菅井義久（甘党男子）、小林芳雄役・古川流唯（カラフルダイヤモンド）、シャーロック・ホームズ役・瀬戸啓太、ジョン・H・ワトソン役・一之瀬優、エルキュール・ポワロ役・黒木文貴、アーサー・ヘイスティングス役・碕理人、ファントム役・森田晋平、白雪姫役・工藤大夢、
アルフレッド・イングルソープ役・桐田伶音、ジゴマ役・宮尾颯、モントレゾール役・中川将平（UNiFY）、ヘンリー・ジキル役・丸山正吾、エドワード・ハイド役・図師光博、オリバー・モリス役・RAY（UNiFY）、バートラム・スネイダー役・添田翔太、ジェームズ・モリアーティ役・成松慶彦、セバスチャン・モラン役・千葉瑞己、そして怪人二十面相役・沖野晃司、黒蜥蜴役・縣豪紀といった若手注目キャストから実力派まで名を連ねました。
日替わりゲストは、3月12日（木）18:00公演：山口託矢、3月13日（金）13:00・18:00公演：前野修一、3月14日（土）13:00公演／3月15日（日）16:30公演：松原凛、3月14日（土）18:00公演：岩佐祐樹、3月15日（日）12:00公演：春斗が出演！
また今回は、ライブパートも加わり、観る者の五感を震わせる体感型ステージへ！！
探偵とヴィラン、光と闇が交錯するTHE VILLAINSの世界へ。
――これは、物語そのものが覚醒する“Nightmare Remix”
再演キャストの発表にあたり、原作・脚本・演出の松多壱岱、キャストの明智小五郎役・菅井義久（甘党男子）、小林芳雄役・古川流唯（カラフルダイヤモンド）、怪人二十面相役・沖野晃司からコメントが到着！
【コメント】
原作・脚本・演出の松多壱岱
舞台『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～』が、早くもスケールアップして再演決定いたしました。
初演を上回る大きな劇場で、名探偵とヴィランたちの異能バトルを、よりダイナミックに、より濃密に描きます。
そしてこの度、本作のコミカライズが決定いたしました。
舞台で描かれた世界観が漫画という新たなメディアで広がっていきます。
舞台と漫画、それぞれの魅力を通して、『VILLAINS』の世界を皆様と共にさらに深く追求していきたいと思います。
どうぞご期待ください。
明智小五郎役・菅井義久（甘党男子）
前作と同じく主演：明智小五郎役を演じさせていただきます菅井義久です。
7月に公演をしてから短期間で、スケールアップをした再演が出来ること本当に嬉しく思います。
皆さまから『愛される作品だったのだ』と改めて感じました。
また演じられることが嬉しくもあり、前回以上にパワーアップをした姿と作品をお届けする為にプレッシャーも感じています。
再演では会場規模も大きく、ライブパートも取り入れられ、前回とは違った「見え方」「感じ方」があると思います。7月公演を見た方も見てない方も楽しめると思います！
またVILLAINSの世界に皆さまを誘いたいと思います。劇場でお会いしましょう！！
小林芳雄役・古川流唯（カラフルダイヤモンド）
舞台『THE VILLAINS ～ダークフェルの悪夢～』で小林芳雄役を演じさせていただくことになりました。これまで小林くんを大切に紡いできた想いを受け取り、バトンを受け継ぐ気持ちで向き合います！作品を愛する気持ちを胸に、まっすぐに小林くんとして生きたいと思います！劇場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
怪人二十面相役・沖野晃司
「ヴィランズ」皆様が応援してくださったおかげで、再演が決定いたしました。
様々な作品に出演してきましたが、やはり嬉しいことですし、初演をさらに構築してより良い世界を作るプレッシャーもあります。
あの世界の悪の根源としてまた全うできるよう、そしてすべてのお客様が楽しんでいただけるよう精進してまいります。
ご期待ください！
【STORY】
--闇と霧が支配する都市〈ダークフェル〉。
そこでは“ヴィラン”と呼ばれる異能者たちが、スペルコードと呼ばれる術式を操り、次々と事件を引き起こしていた。
彼らは、禁書（きんしょ）と呼ばれる“封じられた物語”から生まれし存在。
怪人二十面相がその中心となり、『物語からうまれし者・テイルボーン』の器となる『選ばれしもの』を選別し、さらっていた。
そんな中、ホームズの宿敵、モリアーティ教授、その右腕、モラン大佐も姿を見せる。
ダークフェル市長ジキルが呼び寄せたのは、名探偵、明智小五郎とその助手、小林少年。
そして引き寄せられるように、シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポワロ――も集まってきた。
彼らもまた、異なる物語から現れた『物語からうまれし者・テイルボーン』であった。
探偵とヴィラン、そして彼らはなぜ集められたのか……その真相とは？
すべてが交錯する“ダークフェルの悪夢”が、いま再び幕を上げる。
【公演概要】
タイトル：THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～Nightmare Remix
原作・脚本・演出：松多壱岱
出演：
明智小五郎：菅井義久（甘党男子）
小林芳雄：古川流唯（カラフルダイヤモンド）
シャーロック・ホームズ：瀬戸啓太
ジョン・H・ワトソン：一之瀬優
エルキュール・ポワロ：黒木文貴
アーサー・ヘイスティングス：碕理人
ファントム：森田晋平
白雪姫：工藤大夢
アルフレッド・イングルソープ：桐田伶音
ジゴマ：宮尾颯
モントレゾール：中川将平（UNiFY）
ヘンリー・ジキル：丸山正吾
エドワード・ハイド：図師光博
オリバー・モリス：RAY（UNiFY）
バートラム・スネイダー：添田翔太
ジェームズ・モリアーティ：成松慶彦
セバスチャン・モラン：千葉瑞己
怪人二十面相：沖野晃司
黒蜥蜴：縣豪紀
ゴシック・シャドウズ：澤田圭佑、後藤真、中野貴文、加納義広、瀬⼾⼝希哉
＜日替わりゲストスケジュール＞
3月12日（木）18：00公演：山口託矢
3月13日（金）13：00公演：前野修一
3月13日（金）18：00公演：前野修一
3月14日（土）13：00公演：松原凛
3月14日（土）18：00公演：岩佐祐樹
3月15日（日）12：00公演：春斗
3月15日（日）16：30公演：松原凛
公演期間：2026年3月12日（木）～3月15日（日）
※各公演終演後ライブあり
※〇・・・終演後ライブOP曲の写真・動画撮影OK日
※★・・・アフタートーク開催日
※アフタートーク
＜3月13日（金）13:00公演＞
沖野晃司、縣豪紀・成松慶彦・千葉瑞己・中川将平（UNiFY）・RAY （UNiFY）
MC：工藤大夢・宮尾颯
＜3月13日（金）18:00公演＞
菅井義久（甘党男子）・古川流唯 （カラフルダイヤモンド）・瀬戸啓太・一之瀬優・黒木文貴・碕理人
MC：森田晋平・桐田伶音
会場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館
料金（税込）：
SS席：13,000円／S席11,000円／A席9,900円
発売日：2025年11月14日18:00～
リピーター特典：
3回のご来場：クリアファイル
7回のご来場：CVブロマイドセット（複製サイン入り）
公式HP：https://thevillains-stage.com/
公式X：https://x.com/villains_stage
お問い合わせ：thevillains.stage@gmail.com
主催：THE VILLAINS製作委員会（ILCA／HIKE）
提携公演：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ