AGO MARKETING株式会社、アートとAIを融合した革新的な経営改善コンサルティング事業を本格開始

（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役：吾郷潤）は、生成AIとアートを融合した独自のArt & Scienceアプローチによる経営改善コンサルティング事業を本格展開を開始します。創造性と論理性を統合した革新的な手法により、企業の売上向上とコスト削減を同時に実現し、「AIとアートで地方にありがとうの花を咲かせる」企業ビジョンのもと、持続可能な地方創生を目指します。

事業開始の背景

VUCA時代の複雑化する経営環境において、従来のコンサルティング手法では対応困難な課題が増加しています。特に地方の中小製造業では、売上向上とコスト削減という相反する課題を同時に解決する必要性が高まっています。また、生成AI技術の急速な発展により業務効率化の可能性は飛躍的に拡大していますが、多くの企業がその活用方法を見出せずにいるのが現状です。

当社は、このような市場ニーズに応えるため、創造性（Art）と論理・自動化（Science）を統合した「Art & Science」コンセプトを核とした革新的なコンサルティング事業を展開します。

独自の「Art & Science」アプローチ

Art部門：創造性による売上向上戦略

マーケティング戦略、デザイン思考、アート思考を駆使し、データや論理だけでは発見できない市場の潜在ニーズを発掘します。現代アートの多視点解釈手法を活用したワークショップにより、競合他社では思いつかない独創的なアイデアを創出し、破壊的イノベーションの実現を支援します。

主要サービスとして、以下を提供します：

1.デザイン思考と生成AIによる顧客の課題解決提案

2.Choice Cascade Modelによる戦略実装

3.アート思考ワークショップによる新規事業創出

4.AI戦略アドバイザーによる営業戦略の包括支援

Science部門：生成AIによる業務効率化

最新の生成AI技術とデータサイエンス手法により、従来人手に依存していた業務の自動化を実現します。以下5つの専門AIソリューションにより、最大98%の効率化を実現します：

1.営業ノウハウ標準化AI：トップ営業の知見を音声学習で体系化、新人研修期間短縮と属人化解消

2.工数管理自動化AIダッシュボード：案件別工数自動集計、最適人員アサイン提案

3.作業ボトルネック分析AI：映像×画像認識で製造工程分析、生産性向上を実現

4.FAIX（FAX見積書自動化システム）：FAX受信から見積書作成まで完全自動化、転記ミス削減

5.組織DX推進AIコンサルティング：DX推進チーム構築・育成、持続的変革体制の構築

実績と成果

設立間もないながら、複数の業界で顕著な成果を上げています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169225/table/2_1_9d6db576deefac2ebbda34aa85b87e42.jpg?v=202511090657 ]

特に自治体での実績は、公的機関での生成AI活用の成功事例として注目を集めており、大規模組織でのDX推進の可能性を実証しています。

今後の展望

今回の事業の本格展開を機に、全国の地方企業へのArt & Scienceアプローチの普及を加速させていきます。特に製造業を中心とした中小企業への生成AI導入支援を強化し、日本の地方経済の活性化に寄与していきます。また、自治体での成功事例を活かし、他の自治体への展開も積極的に推進し、公的機関でのDX推進のモデルケース創出を目指します。

代表者（吾郷潤）コメント

「私たちはArt & Scienceの力で、企業の経営判断を"感覚"から"科学と創造"へと進化させます。グローバルマーケティングの知見と最先端のデータサイエンス技術を融合させた独自のアプローチにより、地方企業が抱える売上向上とコスト削減という二大課題を同時に解決し、地方に眠る価値を発見して、地域にありがとうの花を咲かせてまいります。」

代表者プロフィール

代表取締役 吾郷潤（あごう じゅん）

University of Nebraska Lincoln卒業、北京大学留学の国際的な学歴を持ち、サントリー（新規開拓営業→マーケティング）、外資系企業（ユニリーバ、スワロフスキー、QVC）でのマーケティング業務、ウォルト・ディズニージャパン（マーケティングデータアナリスト）、NEC（シニアデータサイエンティスト・生成AI導入PM）での豊富な実務経験を有します。グローバルマーケティング思考と最先端データサイエンス技術を併せ持つ稀有な人材として、マーケティング戦略の策定から最新AI技術の実装まで、一貫したソリューション提供を可能としています。

会社概要

会社名：AGO MARKETING株式会社

設立：2025年4月

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F

代表者：代表取締役 吾郷潤（あごう じゅん）

事業内容：生成AIとアートを活用したAI戦略コンサルティング

企業ミッション：アートとAIで経営改善を図り、地方創生を実現する

企業ビジョン：AIとアートで地方にありがとうの花を咲かせる

企業URL：https://genaimkt.co.jp/

