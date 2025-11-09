【合否速報】美容芸人・レインボー池田さん『アロマテラピー検定1級』挑戦結果を発表！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

学びのメディア『日本の資格・検定』（運営：株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ）で連載中の企画「レインボー池田のアロマ王子への道」にて、美容芸人・レインボー池田さんが挑戦していた「アロマテラピー検定1級」の合否結果が発表されました。

結果は見事初挑戦で合格！

「僕、本当にアロマ王子になりました！」と喜びのコメントが届いています。

■ アロマの魅力、奥深さにハマった“アロマ王子”池田さん

合格を喜ぶ池田さんにインタビュー！ :https://jpsk.jp/articles/RAINBOW-aroma5.html

「日本化粧品検定」1級、さらには上位資格「コスメコンシェルジュ」まで取得している池田さん。美容への探究心はとどまることを知らず、「次は香りを学びたい！」と、2025年8月から「アロマテラピー検定1級」への新たな挑戦をスタート。

初めてのアロマテラピー学習では、精油30種のプロフィールやアロマテラピーの歴史など、これまで触れたことのない分野の学びに悪戦苦闘しつつも、忙しい日々の合間を縫って、着実に香りについて学んできました。

池田さんアロマ王子への挑戦の過程レポ :https://jpsk.jp/articles/tag/RAINBOW-aroma.html

■学びをコツコツと積み重ねた結果、みごと「合格」！

「努力が報われてうれしいです！ 香りの世界は本当に奥が深くて、楽しく勉強できました。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます！」と笑顔でコメント。

合格の喜びを噛みしめながら、「“好き”を学びに変えるって最高に楽しい！」と語り、香りの知識を仕事にも活かしたい、と意欲を見せてくれました。

喜びを語る池田さんの記事はコチラ :https://jpsk.jp/articles/RAINBOW-aroma5.html池田 直人さん

1993年生まれ、大阪府出身。2016年に相方のジャンボたかおと共に、お笑いコンビ、レインボーを結成。2023年秋にはコスメブランド「makeumor（メキュモア）」を発売。自身のYouTube「レインボー池田直人の美しチャンネル」では、美容法やメイク術を発信している。

インスタグラム：@ikenao0919

X：@ikenao0919

YouTube：レインボー池田直人の美しちゃんねる

■連載の紹介について

本連載の記事をご紹介いただける場合はメディア名「学びのメディア『日本の資格・検定』」(https://jpsk.jp/)および記事URL（https://jpsk.jp/articles/RAINBOW-aroma5.html(https://jpsk.jp/articles/RAINBOW-aroma6.html)）の明記をお願いいたします。

・画像使用は、本記事内容を紹介する記事・番組に限らせていただきます。

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp

新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles

▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)