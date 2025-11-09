川崎ビール祭 2025.11 with 肉の会 in かわさきフェス広場 11月でもアツイ！！クラフトビールとからあげの祭典
川崎ビール祭 2025 in かわさきフェス広場今年で3年目となる、かわさきフェス広場(ルフロン前)の川崎ビール祭が装い新に開催されます。11月開催は9月開催と同じく肉の会との共同開催！！ クラフトビールと一緒に美味しい料理もしっかりと楽しめるイベントになります
株式会社ハチミツ
【開催のお知らせ】
2025年11月13日（木)から16日（日)に開催されます。
【成り立ち】
川崎市の八丁畷駅前にて2023年に産声をあげたこの川崎ビール祭は、川崎市、京浜急行電鉄株式会社と神奈川大学のまちづくり推進協定のプロジェクトからはじまりました。
主催の川崎祭り実行委員会ではこの川崎ビール祭の企画を担当しており、地元川崎市民の方々とこのイベントを通じて繋がっていけたらと考えています。
無論、地元の方々だけでなく、市外のクラフトビールファンの方からも足を運んでもらうことにより、川崎の良さを知ってもらえたらとも考えております。
今年も8月の八丁畷エリアからスタートし、9月の駅前イベントへと続きます
【想い】
川崎ビール祭は、特定の場所だけではなく川崎市内の場所を転々としながら開催されていくことにより、川崎市全体の活性化に少しでも貢献していきたいと言う計画と想いがあります。
毎年、八丁畷駅スタートからのかわさきフェス広場へと繋がってます。
今後も、イベントを随時開催していくことで、いままでクラフトビールに接してこなかった方々にも、クラフトビールの面白さを知って欲しいと言う願いも併せ持っております。
【イベント概要】
<<入場料無料・雨天決行荒天中止>>
《主催》
川崎祭り実行委員会
《協力》
株式会社ハチミツ
《開催場所》
かわさき駅前広場
《交通アクセス》
京浜急行線京急川崎駅徒歩５分
JR川崎駅徒歩２分
《日程》
11月13日（木) 開催初日 16時‐21時
11月14日 (金) 2日目 12時ｰ21時
11月15日 (土) 3日目 12時‐21時
11月16日 (日) 最終日 12時-20時
《出店ブルワリー》
鍵屋ブルワリー（川崎市）
TWIN PEAKS MOUNTAIN BREWING (茨城県)
横濱金沢ブリュワリー（横浜市）
HAKUBA CRAFT (長野県)
長野みなみ風ビール (長野県)
つくばブルワリー (茨城県)
鍵屋ブルワリー（川崎市）
横濱金沢ブリュワリー（横浜市）
HAKUBA CRAFT (長野県)
長野みなみ風ビール (長野県)
TWIN PEAKS MOUNTAIN BREWING (茨城県)
つくばブルワリー (茨城県)
《関連イベント》
《今後のイベント》
川崎ハンバーガーフェス