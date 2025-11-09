【Carepod加湿器、蔦屋家電公式入店決定】“家族にやさしい空気を、もっと身近に” 新たな販売展開スタート

Carepod Japan 株式会社

加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」は、このたび蔦屋家電公式入店が決定いたしました。

世界累計販売台数100万台を突破し、米国・韓国をはじめとする世界各国で高い評価を受けているCarepodが、日本国内でのオンライン、オフライン展開をさらに強化します。

家族にやさしい加湿器、ケアポッドとは

Carepodは、「家族にやさしい加湿器を届けたい」という想いから誕生しました。

約40℃の低温スチーム式を採用し、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できる設計。

さらに、タンク内部を簡単に洗えるお手入れ簡単構造や、自動除菌機能による清潔設計など、日常にやさしく寄り添う工夫が詰まっています。

蔦屋家電での展開について

今回の蔦屋家電での取り扱いにより、Carepodは実際に手に取って体験できる販売を拡大。これまでオンライン中心だった販売に加え、ライフスタイル提案型の店舗空間で、より多くのお客様にCarepodの魅力をお届けします。家族みんなに安心を届けるCarepod加湿器を、これからは日本全国のオンライン・オフライン両方でお楽しみいただけます。

低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)

製品仕様

製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W～170W

タンク容量：4.2L

サイズ：250×250×300mm

7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き

製品仕様

製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W

タンク容量：4L

サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

